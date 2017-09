Asustor: jeszcze łatwiejsza obsługa NAS-a

Asustor właśnie opublikował nową wersję autorskiego oprogramowania ADM, sygnowanego liczbami 3.0. Celem softu jest przede wszystkim ułatwienie użytkownikom korzystanie z NAS-ów.

Zmiany związane z ADM 3.0 widać od razu: oprogramowanie oferuje bowiem nowy interfejs, oparty na rozwiązaniach znanych z tabletów. Teraz użytkownik może m.in. dostosować wielkości ikon i okienek aplikacji do rozdzielczości pulpitu. Producent ułatwił też dostęp do niektórych aplikacji: Photo Gallery, SoundsGood, LooksGood i Surveillance Center.

Jeszcze więcej aplikacji

Wraz z ADM 3.0 zadebiutowały nowe aplikacje: Storage Manager pozwala w sposób przejrzysty zarządzać zainstalowanymi wewnątrz serwera dyskami twardymi, Activity Monitor umożliwia śledzenie pracy systemu w czasie rzeczywistym, a EZ Connect upraszcza połączenie z NAS-em przy pomocy innych urządzeń. Dodatkowo w nowej wersji oprogramowania Asustor udostępnił opcję szybkiej pomocy online.

Administrator na straży

Dzięki modyfikowalnym widżetom ADM 3.0 ułatwia administratorom monitorowanie NAS-a. Nowy soft wprowadza też system powiadomień, które admin może zaplanować dla pozostałych użytkowników NAS-a.

Połącz się z NAS-em

Producent zapewnia, że nowe oprogramowanie ma także znacznie uprościć konfigurację routera. Wystarczy uaktualnić odpowiednią aplikację do najnowszej wersji, by przy pomocy urządzenia mobilnego bezproblemowo połączyć się z NAS-em z każdego miejsca na świecie.

Do pracy, do domu

Już przy pierwszym uruchomieniu użytkownik zdecyduje, czy będzie wykorzystywał NAS-a do pracy, czy na własny użytek. Po dokonaniu wyboru system zainstaluje odpowiedni pakiet aplikacji, oszczędzając tym samym właścicielowi sporo czasu.

Warto podkreślić, że wcześniej istniała możliwość pobrania ze strony producenta wersji BETA ADM 3.0. Obecnie można ściągnąć oprogramowanie bezpośrednio przy pomocy NAS-a.