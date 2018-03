Asustor: chroń mieszkanie lub biuro… z poziomu telefonu

Nowe wersja Surveillance Center jest już dostępna do ściągnięcia. Asustor wprowadził kilka nowości do softu, skupiając się tym razem na współpracy NAS-ów z urządzeniami mobilnymi.

Surveillance Center to autorskie oprogramowanie Asustora do dysków sieciowych NAS, mające na celu przemienienie urządzenia w centrum monitoringu. Soft pozwala m.in. na zdalne zarządzanie kamerami.

Więcej przestrzeni na dysku

Największa zmiana dotyczy zmiany standardu kompresji z H.264 na H.265. Decyzja ta ma poskutkować m.in. lepszym wykorzystaniem miejsca na dysku. Zmiana formatu na H.265 wiąże się z także ze sposobem przekazywania obrazu na telefon – większość modeli nie posiada równie mocnych podzespołów co NAS. Surveillance Center 2.8 pomaga w dopasowaniu obrazu do możliwości danego urządzenia, i to bez większej straty na jakości.

Bezpieczeństwo nawet na odległość

Dzięki Surveillance Center 2.8 i aplikacji AiSecure, użytkownik może zarządzać kamerą bezpośrednio z telefonu – wśród dostępnych opcji znajduje się m.in. możliwość włączenia lub wyłączenia poszczególnych kamer. Funkcja ta dostępna jest dla urządzeń z systemem Android i iOS.

Bezproblemowa komunikacja

Osoby korzystające z systemów Android i iOS ucieszą się z jeszcze jednej ciekawej opcji. Chodzi o sytuację, w której kamera ma wbudowane zarówno mikrofony, jak i głośniki. Surveillance Center 2.8 przy pomocy apki AiSecure pozwala na komunikowanie się z innymi pracownikami właśnie przy pomocy samych kamer.