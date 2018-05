Asustor: bądź gotowy na wprowadzenie RODO

Już za trzy dni oficjalnie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dla wszystkich 28 państw członkowskich Unii Europejskiej zostaną ujednolicone. Jakie konsekwencje niosą ze sobą zmiany w prawie wspólnoty dla przedsiębiorców, szczególnie w kwestii rozwiązań technologicznych?

Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać unijne przepisy o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) było opracowywane przez cztery lata i to pierwsza tak poważna zmiana w prawie unijnym na przestrzeni ostatnich 20 lat. Do tej pory obowiązywały rozporządzenia ustalone jeszcze w 1995 roku.

RODO w praktyce

Nowym prawem zostaną objęte wszystkie firmy gromadzące i wykorzystujące dane osób fizycznych. W praktyce oznacza to, że do unijnych dyrektyw muszą przystosować się nie tylko wielkie korporacje – np. banki i firmy ubezpieczeniowe, ale również średnie przedsiębiorstwa oraz niewielkie rodzinne biznesy – w szczególności sklepy internetowe.

Unijne rozporządzenie nie zawiera jednak żadnych konkretnych wytycznych, jak zabezpieczać dane osobowe. Dzieje się to z dwóch powodów. Po pierwsze wytyczne musiałyby być inne dla każdej branży, co byłoby trudne do ujęcia w jednolitym dokumencie. Jednocześnie przepisów nie trzeba na nowo dostosowywać do dynamicznie zmieniających się warunków technologicznych.

Zabezpiecz swoje dane

Utracone dane często prowadzą do dotkliwych strat finansowych, a czasami nawet do upadku firmy. W dzisiejszym świecie to informacje przejawiają największą wartość, dlatego stają się przedmiotem choćby ataków hackerskich. Argumentem przemawiającym za używaniem pamięci masowej typu NAS, jest przede wszystkim łatwość wykonania kopii zapasowej bazy danych i dostęp do jej zasobów z dowolnego miejsca. Ponadto urządzenia Asustor pozwalają sprzętowo zaszyfrować zgromadzone informacje kluczem AES-256.

„Z mojej strony mogę ustrzec każdego przed bagatelizowaniem tematu jakim jest bezpieczeństwo danych, zarówno prywatnie jak i służbowo. Ilość informacji w naszym życiu rośnie w bardzo szybkim tempie, stają się one cenne i mają często znaczenie nie tylko finansowe. Budowa dobrej firmy opiera się na bezpieczeństwie, więc warto o tym myśleć od samego początku i wybrać sprawdzone, przyszłościowe rozwiązanie” - powiedział Jacek Słomian, Menadżer Produktu w firmie Impakt S.A.

Jak zaprojektować własną bazę ochrony danych?

Unijna regulacja nie definiuje dokładnie jak dbać o bezpieczeństwo danych osobowych, co pozostawia przedsiębiorcom duże pole do manewru. “Nie ma lepszego i prostszego sposobu na dochowanie procedur bezpieczeństwa, niż serwer NAS.”- dodaje Jacek Słomian. Urządzenia zapewniają bezpieczeństwo m.in. dzięki funkcji sprzętowego szyfrowania danych AES-NI, tunelowania VPN, FTP poprzez zastosowanie szyfrowania SSL/TLS oraz odpowiedniej konfiguracji RAID.

Przykładem aplikacji zapewniających bezpieczny dostęp do danych, jest FileFlex Connector i FileFlex Enerprise Server. Pierwszy program przemówi do regularnych użytkowników, oczekujących zdalnego i prostego dostępu do zgromadzonych informacji na różnych nośnikach za pośrednictwem jednego interface’u. Bardziej zaawansowaną wersję Enterprise skierowano do biznesowego klienta, eliminując potrzebę zakładania prywatnej chmury lub korzystania z usług publicznych.