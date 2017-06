Asustor AS6004U, czyli jak zaspokoić głód gigabajtów

Prowadząc biznes, niezależnie od sektora gospodarki, wraz z napływem kolejnych zleceń rośnie jednocześnie ilość informacji koniecznych do archiwizacji. Sprawa komplikuje się tym bardziej wtedy, gdy wymagany jest stały dostęp do zasobów, a przestrzeń dyskowa urządzeń NAS jest już bliska wyczerpaniu. W takich chwilach pomocnym może okazać się moduł rozszerzający AS6004U.

Moduł AS6004U dzięki wykorzystaniu portu USB 3.0 może być podłączony do dowolnego urządzenia NAS firmy Asustor. Serie AS31/32/50/51/61/62/63/64/70 pozwalają na podpięcie jednocześnie trzech modułów rozszerzających. Pozostałe natomiast umożliwiają wykorzystanie jednocześnie dwóch modułów.

Przestrzeń i funkcjonalność

Urządzenie AS6004U posiada cztery kieszenie dla dysków twardych o pojemności do 10 TB każdy. Dzięki temu pojedynczy moduł rozszerzający udostępnia 40 TB surowej przestrzeni, co w konsekwencji pozwala poszerzyć pojemność jednego urządzenia NAS od 80 do nawet 120 TB. Przechowywane dane mogą być automatycznie szyfrowane algorytmem AES 256-bitowym. Ponadto AS6004U wspiera konfigurację dysków w trybie RAID.

Dodatkowe zabezpieczenie

Każda kieszeń dysku posiada własny mechanizm zamka, zabezpieczającego przed przypadkowym wysunięciem nośnika danych w trakcie pracy. Zamykamy go za pomocą zwyczajnego, płaskiego śrubokręta. Co więcej, nowe kieszenie są kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami NAS Asustor, wspierając również autorskie rozwiązanie MyArchive.

Oszczędność energii i błoga cisza

Moduł rozszerzający AS6004U wyposażono w mechanizm synchronizujący jego pracę z NAS-em, do którego jest aktualnie podpięty. Jeśli NAS przejdzie w stan uśpienia lub zostanie wyłączony, AS6004U od razu zainicjuje tryb oczekiwania, co pozwala zaoszczędzić energię elektryczną. Jego ponowny rozruch rozpoczyna się automatycznie wraz z włączeniem NAS-a.

Automatyczne chłodzenie

Kolejnym autem jest dynamiczne zarządzanie chłodzeniem AS6004U. Podczas dużego obciążenia wszystkich czterech dysków, temperatura wewnątrz może podnieść się znacząco. Urządzenie wykrywa skok temperatury automatycznie dopasowując prędkość wentylatorów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej kultury pracy. Dzięki temu zostają utrzymane optymalne warunki w trakcie użytkowania modułu rozszerzającego.

Asustor AS6004U objęty jest trzyletnią gwarancją. Dystrybutorem rozwiązań Asustor w Polsce jest firma Impakt.

Dane techniczne:

• Ilość kieszeni: 4

• Wpierany interfejs HDD/SSD: 2,5'' SATA II, 2,5'' SATA III, 3,5'' SATA II, 3,5'' SATA III, 2,5''

• RAID: Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

• Maksymalna pojemność pojedynczego dysku: 16 TB

• Chłodzenie: 1x wentylator 120 mm

• Porty: USB 3.0*

• System operacyjny: ADM 3.0

• Wymiary: 185.5x170x230 mm

• Waga: 2,7 kg

*Asustor zaleca, aby używać wyłącznie dołączonego do zestawu kabla USB; należy go podpinać w urządzaniach NAS wyłącznie pod port USB 3.0