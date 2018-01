Asustor ADM 3.1: szybki jak SSD, pojemny jak HDD

Połączenie zalet dysków HDD z SSD, prostsze zarządzanie kontami i hasłami do nich, a także rozwiązanie problemu niespójności danych – tak wyglądają zmiany, które obiecuje wprowadzić Asustor w nowej wersji systemu operacyjnego ADM 3.1 Beta dla dysków sieciowych NAS.

Szybkość tradycyjnych dysków nie może równać się z prędkością oferowaną przez dyski SSD. Niestety, SSD-eki nie są wolne od wad: chodzi tu głównie o mniejszą pojemność czy wytrzymałość, przynajmniej w stosunku do HDD. Asustor chce rozwiązać ten problem - łącząc zalety obu rozwiązań - przy pomocy funkcji przechwytywania SSD*. To dzięki niej NAS zapisze na dysku SSD wyłącznie często używane pliki, a użytkownik uzyska szybki dostęp do najważniejszych danych, bez zapełniania SSD-eka mniej istotnymi informacjami.

Kolejną innowacją w ADM 3.1 jest LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) – program, którego podstawowym zadaniem jest ujednolicenie i ułatwienie zarządzanie kontami, hasłami, a także uwierzytelnieniami użytkowników lub przyznawaniem uprawnień do plików w przedsiębiorstwie. Warto przy tym wspomnieć, że NAS-y Asustora korzystały wcześniej wyłącznie z programu Microsoft Active Directory – jednak wraz z premierą ADM 3.1 wybór ten poszerzył się właśnie o LDAP.

Ostatnią nowością wprowadzoną przez ADM 3.1 jest usługa RAID Scrubbing. Użytkownik korzystający regularnie z tej funkcji ma pewność, co do integralności przechowywanych danych i tego, że program wyeliminuje występujące między nimi niespójności. Co więcej, w przypadku wystąpienia błędu, którego RAID Scrubbing nie będzie w stanie naprawić, NAS natychmiast ostrzeże swojego właściciela, aby ten mógł wystarczająco wcześnie zareagować na nieoczekiwany problemy.

* Funkcja dostępna w modelach Asustor NAS z serii AS31/32/50/51/61/62/63/64/70