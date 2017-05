ASUSPRO B9440 – niezwykle lekki 14 calowy laptop

Jakich komputerów potrzebują przedsiębiorcy? Niezawodnych, by działały w każdych warunkach. Szybkich, by wszystkie ważne sprawy dało się załatwić w mgnieniu oka. Bezpiecznych, by cenne dane i informacje nie wpadły w niepowołane ręce. To trzy główne cechy notebooków z serii ASUSPRO. Jednak nowy model z linii zaskakuje eleganckim wzornictwem, smukłym profilem i wagą nieco powyżej jednego kilograma. Do tego 13 calowa obudowa mieści nie tylko wydajne komponenty jak procesor Intel® Core™ siódmej generacji, ale i 14 calową matrycę, z którą uzyskujemy większą przestrzeń do komfortowej pracy.

Stworzony dla biznesu

Każdy detal w notebooku ASUSPRO B9440 został dopracowany z myślą o wydajności, stylu i wygodzie. To niezwykle lekki i niewielki notebook biznesowy zaprojektowany pod kątem osób często podróżujących, dla których mobilność jest istotnym czynnikiem. B9440 waży tylko nieco ponad jeden kilogram, a jego 13 calowa obudowa jest równie smukła jak te, dobrze znane, z kategorii ultrabooków. Wykonano ją ze stopów magnezu, materiału jednocześnie lżejszego i bardziej wytrzymałego niż standardowe stopy aluminiowe.

Laptop B9440 wyróżnia się nie tylko elegancją, ale i wytrzymałością. Przeszedł szereg wymagających testów militarnych w standardzie MIL-STD 810G z uwzględnieniem testu upadków, nacisku i żywotności zawiasów. Sprawdzana była również klawiatura pod kątem odporności na mocne przyciskanie, czy drobne zalania.

Istotnym elementem nowej propozycji z linii ASUSPRO jest mocna bateria, która na jednym ładowaniu będzie pracowała nawet 10 godzin, a ponowne naładowanie jej do 50 proc. zajmie jedynie 30 minut.

Komfort przede wszystkim

Ultrakompaktowy design ASUSPRO B9440 osiągnięto między innymi poprzez umieszczenie 14 calowego wyświetlacza Full HD, z dużym kątem widzenia, w smukłej ramce o szerokości zaledwie 5,4 mm. Pozwoliło to na zmieszczenie ekranu o tych rozmiarach w obudowie stosowanej w 13 calowych notebookach. Użytkownik zyskuje większą powierzchnię do pracy w zgrabnym i bardziej mobilnym urządzeniu. To zdecydowanie przekłada się na wygodę korzystania z tego sprzętu.

Powłoka antyrefleksyjna na wyświetlaczu redukuje odbicia, a w połączeniu z płaską obudową zapewnia pełną swobodę oglądania.

Przyjemna, podświetlana, odporna na zalanie klawiatura zastosowana w B9440 ma standardowy odstęp między środkami klawiszy wynoszący 19.05 mm i jest wyposażona w unikalny zawias, który po otwarciu automatycznie ustawia klawiaturę w najwygodniejszej do pisania pozycji. Dodatkowo klawisze są specjalnie wyprofilowane w kształcie miseczki, czyli idealnie dopasowują się do opuszków palców. Ich skok wynosi 1,5 mm. Panel dotykowy pokryty szkłem zapewnia odpowiedni czas reakcji i obsługuje wiele gestów.

Umieszczony w górnej części klawiatury czytnik linii papilarnych pozwala na natychmiastowe logowanie i uwierzytelnianie. Stanowi także dodatkowe zabezpieczenie danych.

Wydajny i kompatybilny

Dostępny w polskich sklepach model napędzany jest procesorem z rodziny Intel® Core™ i5 siódmej generacji. Do tego 8 GB pamięci operacyjnej RAM oraz dysk SSD o pojemności do 256 GB. Objęty jest 3 letnią gwarancją Next Business Day On-Site.

Dwa porty USB 3.1 typu C zapewniają szybki transfer danych, jeden z nich służy również do ładowania, jak i pozwala na podłączenie stacji dokującej. Ta ostatnia zwiększa możliwości notebooka. ASUS SimPro Dock USB-C posiada takie wyjścia jak: DisplayPort USB- C, USB 3.1 Gen 1 typu A, VGA, HDMI, LAN i czytnik kart SD. W B9440 nie zabrakło dwupasmowego modułu łączności sieciowej 802.11ac Wi-Fi i Bluetooth® 4.1.

Krystalicznie czysty dźwięk dostarcza opracowana przez zespół ASUS Golden Ear i ekspertów Harman Kardon technologia ASUS SonicMaster.

DOSTĘPNOŚĆ I CENY

ASUSPRO B9440 jest już dostępny w polskich sklepach, ceny uzależnione są od konfiguracji i zaczynają się od ok. 4 999 zł zł brutto.