Asus ZenScreen MB16AC - przenośny monitor

Firma Asus pokazała nowy model przenośnego monitora o nazwie ZenScreen MB16AC. Sprzęt ten został zapowiedziany już w sierpniu 2016 roku. Ma być on dobrym rozwiązaniem dla użytkowników komputerów przenośnych, którzy szukają dodatkowego wyświetlacza.



Nowość wyposażono w ekran IPS o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Maksymalna jasność wynosi 220 cd/m2, a współczynnik kontrastu 800:1. Model ten może pracować w kilku trybach np. w nocnym, który pozwoli nam komfortowo oglądać filmy. Możemy także zmienić orientację wyświetlanego obrazu. Na pokładzie znalazło się złącze USB typu C, ale za sprawą dołączonej do kompletu przejściówki monitor jest zgodny także z urządzeniami z USB typu A (wersja 3.0). Ekran całą energię pobiera z komputera do którego jest podłączony. Pobór wynosi około 8 W.



Nowość ma być zgodna z urządzeniami z Windows i laptopami Apple. Niestety nie mamy żadnych danych na temat opcji podłączenia go do smartfonów. Podczas targów IFA mówiło się, że Asus ZenScreen MB16AC będzie kosztował około 270 dolarów.