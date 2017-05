Firma Asus w czasie targów Computex 2017 zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowego modelu komputera ZenBook Pro UX550, który będzie wyposażony w procesor Kaby Lake i nowy układ graficzny Nvidii. Spzęt ten ma być pięknie wykonany i działać długo na baterii.



Asus ZenBook Pro UX550 otrzymał ekran NanoEdge 15,6 cala o rozdzielczości 4K. Będzie on dostępny w wersji z układem Core i7-7700HQ i Core i5-7300HQ oraz 16 GB pamięci RAM DDR4 (maksymalnie). Do tego mamy do wyboru GeForce GTX 1050 lub GeForce GTX 1050 Ti i nośnik SSD PCIe do 1 TB. Nie zabraknie tutaj systemu audio firmy Harman Kardon, czytnika linii papilarnych (wspiera technikę Windows Hello), dwóch złączy USB 3.1 Typu-C (Thunderbolt 3), dwóch UBS 3.1 Typu-A, HDMI 1.4, dzielonego gniazda audio (słuchawkowe/mikrofonowe) i czytnika kart pamięci microSD. Na pokładzie są także moduły Wi-Fi 802.11ac i Bluetooth. Chłodzenie w laptopie składa się z dwóch wentylatorów. Dzięki baterii 74 Wh będziemy mogli pracować do 14h bez ładowania.



Cena komputera ZenBook Pro UX550 od Asusa wyniesie 1599 euro i będzie on sprzedawany w Europie od lipca tego roku.