Asus Zen AiO ZN270IE - nowy komputer

Firma Asus powiększyła swoją ofertę komputerów All in One o nowy model Zen AiO ZN270IE. Urządzenie to będzie sprzedawane w kilku wersjach z różnymi podzespołami. Najlepsze modele otrzymają dysk SSD i kamerkę Intel RealSense. Asus zapewnia także mnogość złączy i portów.



Komputer Zen AiO ZN270IE posiada ekran 27-cali, nowy procesor Intela i grafikę GeForce GTX 940. Sprawdzi się on głównie w zadaniach biurowych, a nie jako sprzęt do gier. Możemy tu pracować w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, korzystać z 4-16 GB pamięci RAM DDR4 i 1 lub 2 TB miejsca na pliki. Pod maską zamontowano układ Intel Core i7-7700T (4 rdzenie, 8 wątków; 2,9 GHz i 3,8 GHz w Turbo) lub Core i5-7400T (4 rdzenie, 4 wątki; 2,4 GHz i 3 GHz w Turbo), Intel HD Graphics 630 lub Nvidia GeForce GTX 940MX 2 GB, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, zasilacz 90 lub 120 W oraz cztery głośniki 3-watowe głośniki Harman Kardon i czytnik kart SD. Wymiary sprzętu to 649 mm x 481 mm x 62 mm. Całosć pracuje pod kontrolą systemu Windows 10 Home.



Do dyspozycji mamy wejście HDMI, wyjście HDMI, cztery USB 3.0 Typu-A, dwa USB 2.0 Typu-A, wyjście i wejście audio, RJ-45 oraz gniazdo zasilania. Cena nowego AiO nie jest jeszcze znana.