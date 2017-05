Asus Zen AiO ZN220ICUK

Firma Asus wprowadziła na rynek nowy model komputera All in One, który oznaczony jest symbolem Zen AiO ZN220ICUK. Sprzęt ten otrzymał niskonapięciowy procesor Intel Core siódmej generacji i ekran o wielkości 21,5 cala o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli.



Pod maską zamontowano dwurdzeniowy procesor Intel Core i5-7200U (2,5 ~ 3,1 GHz), układ Intel HD Graphics 620, 8 GB pamięci RAM typu DDR4-2133, SSD o pojemności 128 GB, dysk twardy o pojemności 1 TB, kamerkę internetową 0,92 megapiksela, kontroler sieci przewodowych 1 Gb/s, kontroler Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, głośniki, cztery porty USB 3.0, dwa porty USB 2.0, slot na kartę pamięci SD/SDXC/SDHC/MMC, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonu (mini jacki) i wyjście HDMI. W komplecie mamy system operacyjny Windows 10 Home, a także bezprzewodową mysz i klawiaturę.



Sprzęt ma wymiary 534 x 163 x 401 mm i waży około 6,2 kg. Cena urządzenia wynosi 1100 dolarów.