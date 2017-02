Asus Z270-WS - płyta główna z Intel Z270

Firma Asus pokazała nowy model płyty głównej, który jest dedykowany dla procesorów Intel Kaby Lake oraz Intel Skylake. Charakteryzuje się on obsługą czterech kości pamięci DDR4 i dużą liczbą złączy.



Konstrukcja ATX oparta jest na podstawce LGA1151, chipsecie Intel Z270, a poza tym posiada cztery PCI-Express 3.0 x16, jedno PCI-Express 3.0 x4, sloty na maksymalnie cztery kości pamięci DDR4 (pojemność do 64 GB), sześć portów Serial ATA 6 Gb/s, dwa złącza M.2 32 Gb/s oraz dwa U.2 32 Gb/s. Do tego na laminacie znajdziemy cztery porty USB 3.1 typu C, sześć portów USB 3.0, cztery porty USB 2.0, kontroler sieci przewodowych 1 Gb/s, wsparcie ośmiokanałowej karty dźwiękowej oraz wyjścia obrazu HDMI 2.0 i DisplayPort.



Cena Asus Z270-WS nie została jeszcze ujawniona.