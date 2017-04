Asus VivoPC X - nowy mini PC dla VR

Firma Asus rozpoczęła sprzedaż nowego komputera VivoPC X, który został po raz pierwszy pokazany w czasie targów CES 2017 w Las Vegas. Model ten wyposażony jest w procesor Intel Core siódmej generacji i kartą graficzną Nvidia GeForce GTX 1060. Do tego całość zmieszczono w pięciolitrowej obudowie.



Nowość będzie wspierała liczny sprzęt VR. Pod obudową umieszczono procesor Intel Core i5-7300HQ, płytę główną z układem logiki Intel HM175, 8 GB pamięci RAM typu DDR4-2133, kartę graficzną GeForce GTX 1060 z 6 GB pamięci typu GDDR5, dysk twardy o pojemności 1 TB, slot M.2 dla nośnika SSD, kontroler Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, kontroler Ethernet 1 Gb/s, cztery 5-gigabitowe porty USB 3.1 i dwa porty USB 2.0. Do tego mamy dostęp do złączy: dwóch HDMI, DisplayPort i trzech gniazd audio (mini jacki). Całość zasilana jest za pomocą PSU o mocy 230 W.



Komputer ma wymiary 7,59 x 25,98 x 27,9 cm i waży 2,2 kilograma. Cena Asus VivoPC X wyniesie 799 dolarów. Od 25 kwietnia będzie także dostępny VivoPC X w zestawie z Oculus Rift + Touch. Za niego zapłacimy 1299 dolarów.