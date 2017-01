Asus ROG Swift PG258Q - nowy monitor

Firma Asus po kilku miesiącach od zapowiedzi wprowadziła na rynek nowy model monitora ROG Swift PG258Q, który skierowany jest dla graczy, którzy oczekują najwyższej możliwej płynności w trakcie rozrywki.



Nowość wyposażona będzie w matrycę TN 24,5 cala o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, której częstotliwość odświeżania wyniesie 240 Hz. W przypadku tego modelu czas reakcji jest równy 1 ms (GtG), kąty widzenia wynoszą 170 stopni w poziomie i 160 w pionie, można wyświetlić 16,7 miliona kolorów, jasność maksymalna wynosi 400 cd/m2, a kontrast to 1000:1. Poza tym produkt Asusa jest zgodny z techniką flicker free, obsługuje G-Sync z ULMB, posiada kilka trybów dla konkretnych gier i pozwala na wyświetlenie celownika czy licznika FPSów. Do poruszania się po menu mamy specjalny joystick z tyłu. Udostępniono tutaj złącza: HDMI i DisplayPort 1.2, dwa porty USB 3.0 i gniazda słuchawkowe.



Nie zabrakło także systemu zarządzania okablowaniem, żeby uniknąć plątaniny na biurku. Asus ROG Swift PG258Q możemy dostosować pod względem nachylenia i wysokości do naszych preferencji lub skorzystać z pivota. Podstawka jest podświetlana. Sprzedaż rozpocznie się pod koniec lutego i wtedy poznamy cenę monitora.