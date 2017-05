Firma Asus wprowadziła do sklepów nowy model płyty głównej ROG Strix X370-F Gaming, który ma oferować nowoczesny design i świetne wyposażenie. Na pokładzie znajdziemy dobrej jakości kodek audio i liczne złącza.



Model wykonany jest w formacie ATX i posiada podstawkę AM4 oraz chipset X370. Jest on zgodny z procesorami Ryzen i układami APU siódmej generacji. Na laminacie umieszczono cztery banki pamięci DDR4 obsługujące do 64 GB pamięci o zegarze taktowanym do 2933 MHz (po OC). Mamy tu także trzy gniazda PCIe x16, trzy PCI x1, osiem portów SATA III, slot M.2 na SSD (Typy 2242/2260/2280/22110). Na panel frontowy można wyprowadzić cztery porty USB 3.0, dwa USB 2.0 i dwa USB 3.1. Na laminacie widzimy także gigabitowy układ sieciowy Intel I211-AT i kodek dźwiękowy SupremeFX S1220A.



Na panelu z tyłu umieszczono dwa porty USB 2.0, sześć USB 3.0, dwa USB 3.1 (Typu-A i Typu-C), DisplayPort, HDMI, gniazda audio i RJ-45. Nie zabrakło także kilku podświetlanych elementów, którymi można sterować. Asus ROG Strix X370-F Gaming trafi do sklepów już niebawem, a jej cena wyniesie ok. 200 GBP.