Asus ROG Strix GL702ZC - laptop z AMD Ryzen

Do tej pory większość graczy szukających laptopa stawiała na produkty z procesorem Intela na pokładzie. To powinno się teraz zmienić, ponieważ w trakcie Computex 2017 pokazano Asus ROG Strix GL702ZC, czyli pierwszy komputer przenośny z układem Ryzen.



Znajdziemy tutaj ośmiordzeniowego Ryzena 7 1700, o nieznanym nam taktowaniu. Wydajność powinna być dobra, bowiem zastosowano tutaj także układ graficzny Radeon RX 580 z 4 GB pamięci GDDR5, a zegar GPU będzie wynosił 1077 MHz. W tym komputerze zastosowano także po raz pierwszy technologię FreeSync 2. Ekran ma mieć przekątną 17,3 cala i rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli. Do tego pod maską umieszczono do 32 GB pamięci RAM DDR4, dysk SSHD 1 TB lub nośnik SSD o pojemności od 128 GB do 512 GB. Wymiary komputera to 41,2 x 27,5 x 3,4 cm, a jego waga wynosi 3 kilogramy.



Jeszcze nie wiadomo kiedy trafi on do sklepów i jaka będzie jego cena. Możliwe, że pierwsze dostawy będą w lipcu/sierpniu.