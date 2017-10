W ofercie szwedzkiego sklepu Inet pojawił się nowy model płyty głównej o nazwie ROG Strix B350-I Gaming. Produkt ten jest w formacie mini-ITX i obsługuje procesory Ryzen. Będzie to dobry produkt dla osób, które chcą zbudować mały zestaw oparty na najnowszej platformie AMD.



Asus ROG Strix B350-I Gaming to model wyposażony w chipset B350, gniazdo AM4, dwa banki na pamięć RAM DDR4 (do 32 GB i 3200 MHz), jedno złącze PCIe x16, cztery porty SATA 6 Gb/s, dwa gniada M.2 oraz możliwość wyprowadzenia na panel z przodu do dwóch złączy USB 2.0 i dwóch USB 3.1 Gen1. Nie zabrakło tutaj także układu sieciowego Intel I211-AT i systemu audio SupremeFX z kodekiem Realtek ALC1220. Mamy tutaj łączność Bluetooth i Wi-Fi 802.11ac. Na panelu z tyłu znajdziemy cztery porty USB 3.1 Gen1, dwa USB 3.1 Gen2, gniazdo RJ-45, złącza antenowe i gniazda audio.



Obecnie model ten kosztuje w szwedzkim sklepie około 850 złotych.