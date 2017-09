ASUS Republic of Gamers prezentuje Strix XG27VQ

Zespół Republic of Gamers (ROG) firmy ASUS prezentuje ROG Strix XG27VQ, 27-calowy monitor gamingowy, który jest pierwszym modelem z najnowszej serii profesjonalnych monitorów gamingowych ROG Strix XG, zaprojektowanych specjalnie dla zawodowych graczy. ROG Strix XG27VQ oferuje zarówno niewiarygodnie płynną grafikę, jak również piękną estetykę wykonania, zapewniając graczom niesamowite wrażenia gamingowe.

ROG Strix XG27VQ jest wyposażony w ekran Full HD z szybkim odświeżaniem ekranu z częstotliwością 144Hz, ekskluzywne technologie firmy ASUS Extreme Low Motion Blur oraz Adaptive-Sync (FreeSync™) dla wyeliminowania rozrywania i zacinania obrazu. Jego inspirowany grami design oferuje zintegrowaną technologię oświetlenia RGB ASUS Aura wraz z funkcją spersonalizowanego znaku świetlnego, która umożliwia projekcję wyjątkowego oświetlenia na powierzchni tuż pod monitorem.

Zakrzywienie

ROG Strix XG27VQ posiada 27-calowy panel o zakrzywieniu 1800R, który przedłuża pole widzenia gracza, dając mu wrażenie pełnego uczestnictwa w rozgrywce. Dzięki takiemu zakrzywieniu ekranu każdy piksel będzie w równej odległości od oczu gracza, zapewniając komfort oglądania, nawet podczas bardzo długich sesji gamingowych. Taki ekran gwarantuje także o wiele intensywniejsze wrażenia podczas oglądania filmów.

Częstotliwość odświeżania ekranu 144Hz oraz technologia ASUS Extreme Low Motion Blur dla płynnej wizualizacji podczas gry

Dzięki niesamowitej częstotliwości odświeżania 144Hz, szybko zmieniające się sceny obrazu nie stanowią dla monitora ROG Strix XG27VQ żadnego problemu. Denerwujące lagi są wyeliminowane, dzięki czemu uzyskujesz przewagę w takich grach jak: strzelanki FPS, wyścigi, strategie czasu rzeczywistego oraz gry sportowe. ROG Strix XG27VQ jest wyposażony w najnowsze, ekskluzywne technologie firmy ASUS Extreme Low Motion Blur oraz Adaptive-Sync (FreeSync™) dla wyeliminowania zniekształceń oraz rozmycia ruchu. Technologia Adaptive-Sync (FreeSync) gwarantuje najbardziej płynne, najszybsze i zapierające dech w piersiach efekty wizualne w czasie gry, dzięki wyeliminowaniu rwania obrazu i wahań w ilości wyświetlanych klatek na sekundę, jak również dzięki zminimalizowaniu zacinania obrazu i lagów.

Estetyka inspirowana grami z personalizowanym znakiem świetlnym

W kwestii wyglądu, ROG Strix XG27VQ podąża sprawdzoną drogą produktów ROG, oferując śmiały i udoskonalony design wraz z ikoniczną podstawą w kształcie tripoda. Z tyłu monitor posiada oświetlenie ASUS Aura RGB, udostępniając użytkownikom kilka trybów oświetlenia do stworzenia fajnego i stylowego tła dla każdego systemu gamingowego.

ROG Strix XG27VQ oferuje również wyjątkowy, spersonalizowany znak świetlny, który pozwala graczom tworzyć i dostosowywać efekty własnej projekcji świetlnej. Dołączone są dwie pokrywki: jedna z logiem ROG oraz jedna pusta, na której gracze mają możliwość stworzenia markerem swojego własnego wzoru do projekcji świetlnej, która z pewnością doda wyjątkowego akcentu na stole z systemem gamingowym.

Ekskluzywne oprogramowanie ASUS GamePlus oraz ASUS DisplayWidget

ROG Strix XG27VQ obsługuje również skrótem klawiszowym ASUS GamePlus do różnych ułatwień w trakcie rozgrywki. Funkcja wirtualnego celownika oferuje cztery różne opcje celownika, natomiast minutnik umieszczony z lewej strony ekranu przydaje się graczom do śledzenia czasu spędzonego w grze. Licznik FPS informuje użytkownika jak płynnie działa jego gra w danym momencie. Opcja regulacji ekranu udostępnia trzy linie kontrolne po czterech stronach monitora, co praktycznie eliminuje niepotrzebne zgadywanie podczas konfiguracji systemów z kilkoma monitorami.

ASUS DisplayWidget to intuicyjne oprogramowanie narzędziowe, które pozwala użytkownikom dostroić lub skonfigurować ASUS GameVisual, App Sync™, a także Blue Light Filter. Dzięki możliwości zmiany ustawień tych narzędzi za pomocą menu ekranowego (OSD) lub joysticka nawigacyjnego i przycisków, ASUS DisplayWidget umożliwia szybszy i łatwiejszy dostęp do tych różnych ustawień. Technologia GameVisual oferuje maksymalnie siedem gotowych trybów wyświetlania (MOBA, RTS/RPG, FPS, sRGB, Racing, Scenery. oraz Cinema), w celu zoptymalizowania obrazu pod kątem różnych zastosowań.

ASUS: Lider wśród producentów monitorów gamingowych

Monitory dla graczy od firmy ASUS przodują w zakresie technologii gamingowych, dzięki takim innowacjom, jak np. pierwszy monitor z natywną częstotliwością odświeżania ekranu 240 Hz. Monitory gamingowe ASUS uzyskały 35% udziału w rynku w 2016 roku. Aby dowiedzieć się więcej na temat monitorów gamingowych ASUS, odwiedź: https://www.asus.com/Microsite/No1-Gaming-Monitor-Brand/

DOSTĘPNOŚĆ I CENY

ROG Strix XG27VQ jest dostępny w ekskluzywnej ofercie w Morele.net w cenie 1899,00 pln.