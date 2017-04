ASUS przedstawia Designo Curve MX34VQ

ASUS prezentuje 34-calowy monitor Ultra-Wide QHD (3440 x 1440) Designo Curve MX34VQ z panoramiczną proporcją obrazu 21:9. Wyróżnia się on wyjątkowo wysokim współczynnikiem kontrastu, zapewniającym realistyczny obraz z najjaśniejszymi odcieniami bieli, najgłębszymi odcieniami czerni i niesamowicie wyrazistymi kolorami. Zakrzywiona matryca 1800R gwarantuje szersze pole widzenia, co pozwala na bardziej wciągające i wygodne oglądanie. MX34VQ wyposażono w technologię ASUS SonicMaster, opracowaną we współpracy z Harman Kardon, oferującą jakość dźwięku niczym w kinie domowym. Co więcej, monitor ma wbudowaną w swoją podstawę bezprzewodową ładowarkę Qi. Designo Curve MX34VQ zdobył kilka cennych wyróżnień, w tym nagrodę 2016 Good Design i 2017 CES Innovation.

Krzywizna 1800R zapewnia wciągające widoki

ASUS Designo Curve MX34VQ to 34-calowy monitor z panelem Ultra-Wide QHD (3440 x 1440), który zapewnia użytkownikom wyjątkowo szczegółowy obraz. Oferuje 2,5 raza wyższą rozdzielczość niż Full HD, a co za tym idzie wyróżnia się bardziej szczegółowy obrazem i o 35% większą powierzchnią na ekranie dla jeszcze bardziej wydajnej pracy.

Optymalne zakrzywienie ekranu 1800R zapewnia szersze pole widzenia, sprawiając tym samym wrażenie jakby ekran był większy, a obraz bardziej wciągający niż w przypadku płaskiego ekranu takiego samego rozmiaru. Zakrzywiona matryca panelu sprawia, że każdy punkt znajduje się w jednakowej odległości od oczu użytkownika, dzięki czemu korzystanie z niego jest czystą przyjemnością.

Designo Curve MX34VQ wyróżnia się szerokim polem widzenia na poziomie 178 stopni zarówno na panelach poziomych jak i pionowych, dzięki czemu gwarantuje brak zmian kolorów nawet gdyby patrzeć na ekran ze skrajnych pozycji. Monitor oferuje również niezwykle wysoki współczynnik kontrastu 3000:1, dostarczając najjaśniejsze odcienie bieli i głębszą czerń.

Wygodne bezprzewodowe ładowanie Qi

Designo Curve MX34VQ posiada transparentną podstawę z wbudowaną bezprzewodową ładowarką indukcyjną Qi. Zaczyna ona automatycznie ładować urządzenia kompatybilne z Qi w momencie umieszczenia ich na padzie ładującym. Podstawa ma również wbudowane oświetlenie LED, które w trakcie ładowania emituje przypominający zorzę blask.

Dźwięk jakości kina domowego

Designo Curve MX34VQ jest wyposażony w dwa 8-watowe głośniki, które odtwarzają dźwięk w jakości najwyższej klasy kina domowego dzięki technologii audio ASUS SonicMaster, opracowanej we współpracy z wiodącą w branży profesjonalnego nagłośnienia marką Harman Kardon.

Technologia ASUS Eye Care

Designo Curve MX34VQ został poddany surowym testom wydajności i uzyskał certyfikat laboratorium TÜV Rheinland, jako urządzenie, które nie migocze i emituje niski poziom niebieskiego światła.

ASUS Eye Care zapewnia zalety technologii ASUS Blue Light Filter i ASUS Flicker-Free. ASUS Blue Light Filter chroni oczy użytkowników przed szkodliwym światłem niebieskim - oferuje wybór jednego z czterech filtrów niebieskiego światła, do których dostęp można uzyskać z poziomu menu wyświetlanego na ekranie (OSD). Technologia ASUS Flicker-Free natomiast pomaga redukować migotanie ekranu, zapewniając wygodne oglądanie obrazu.

DOSTĘPNOŚĆ I CENA

Monitor jest dostępny w cenie 3899,00 pln.

Teraz każdy kto kupi monitor otrzyma w prezencie router ASUS RT-AC1200G Plus.