Asus Prime J4005I-C - nowa płyta główna

Firma Asus postanowiła poszerzyć swoją ofertę o nowym model płyty głównej o nazwie Prime J4005I-C. Sprzęt ten jest fabrycznie wyposażony w SoC Intel Celeron J4005 i będzie dobry do wykorzystania przy budowie mini PC dla mniej wymagających użytkowników.



Asus Prime J4005I-C wykonana jest w rozmiarze mini ITX, a na jej laminacie mamy dwurdzeniowy procesor Celeron J4005 o taktowaniu 2 GHz (do 2,7 GHz w Turbo). Jego TDP wynosi 10 Watów. Poza tym posiada on zintegrowany układ graficzny UHD Graphics 600. Użytkownik ma do dyspozycji także dwa moduły pamięci U-DIMM o pojemności do 8 GB w sumie. Nie znajdziemy tutaj złącza PCIe, ale za to jeden SATA 6 Gbps, jedno M.2 Socket 3, układ sieciowy Realtek RTL8111H, kodek audio Realtek ALC887-VD8, gniazdo LVDS do przesyłania obrazu Full HD przy 60 Hz oraz wyprowadzenia na panel frontowy (2x USB 3.1 Gen1 Typu A i 4x USB 2.0).



Na panelu z tyłu mamy jedno HDMI, jedno D-Sub, dwa złącza PS/2, dwa USB 2.0, dwa USB 3.0, gniazdo COM, RJ-45 i złącza audio. Niestety cena Asus Prime J4005I-C nie jest jeszcze znana.