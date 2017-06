ASUS prezentuje USB-AC53 Nano, najmniejszy na świecie adapter USB Wi-Fi 802.11ac Multi-User MIMO (MU-MIMO). Dzięki możliwość modernizacji użytkownicy mogą teraz szybko skorzystać z szybkiego dwupasmowego Wi-Fi 802.11ac o prędkości do 867 Mb/s na paśmie 5 GHz lub 300 Mb/s na paśmie 2,4 GHz.

Ponieważ routery są zazwyczaj szybciej adoptowane do najnowszych standardów Wi-Fi niż większość laptopów, użytkownicy często stają przed problemem dostępu do szybkich prędkości na swoich starszych laptopach. USB-AC53 Nano oferuje idealne rozwiązanie tego problemu.

Oprócz tego, że łatwo się instaluje i używa, USB-AC53 Nano jest również na tyle mały, że może być wpięty bez ryzyka uszkodzenia - zarówno laptopa, jak i samego adaptera.

Wewnętrzny szyk antenowy 2x2 (2 transmisja, 2 odbiór) oraz technologia ASUS AiRadar Beamforming, która optymalizuje sygnał Wi-Fi, zapewniają stabilne i szybkie połączenie.

Najmniejszy na świecie adapter USB Wi-Fi 802.11ac MU-MIMO

USB-AC53 Nano mierzy zaledwie 20 na 14 milimetrów - jest najmniejszym adapterem USB Wi-Fi z technologią MU-MIMO. Jest niewiele większy niż port USB typu A, można więc bez obaw podłączyć go do adaptera lub portu USB w dowolnym momencie, bez ryzyka uszkodzenia sprzętu. Nie zapomnisz go więc i nie zgubisz. Wygodny, miniaturowy rozmiar nie przeszkodzi w podłączeniu innych sprzętów do przyległych portów USB.

Błyskawiczny update Wi-Fi laptopów

W większości tylko najnowsze wysokiej klasy laptopy oferują natywną obsługę Wi-Fi 802.11ac, dlatego użytkownicy, których laptopy obsługują starszy, wolniejszy standard 802.11n nie mogą w pełni korzystać z tych samych korzyści. USB-AC53 Nano pozwala w mgnieniu oka uporać się z tym problemem.

Jest co prawda wiele routerów kompatybilnych z MU-MIMO, jednak niewiele urządzeń obsługuje tę potężną technologię. Rewolucyjna MU-MIMO umożliwia jednoczesne funkcjonowanie kilku kompatybilnych urządzeń przy maksymalnych prędkościach, znacząco wpływając na przepustowość sieci. Jednak technologia MU-MIMO działa tylko wtedy, gdy zarówno router, jak i urządzenie magazynujące są z nią kompatybilne; tu również skorzystamy z zalet USB-AC53 Nano, która umożliwia natychmiastową modernizację starszych laptopów.

Idealne rozwiązanie do strumioniowania i gry

Dwuzakresowy USB-AC53 Nano obsługuje prędkości do 867 Mb/s na paśmie 5 GHz lub do 300 Mb/s na paśmie 2,4 GHz. Pasmo 5 GHz jest mniej podatne na zakłócenia z sąsiednich sieci, dzięki czemu będzie idealnym rozwiązaniem podczas strumieniowania filmów 4K UHD lub rozgrywki. Możliwość wyboru pasma szczególnie dobrze sprawdzi się w laptopach, które obsługują tylko jednopasmowe Wi-Fi (2,4 GHz), a w przypadku dwuzakresowych urządzeń 802.11n USB-AC53 Nano z powodzeniem może korzystać na paśmie 5 Gz z prędkości 802.11ac.

Wewnętrzny szyk antenowy 2x2 (2 transmisja, 2 odbiór) oraz technologia ASUS AiRadar Beamforming, która optymalizuje sygnał Wi-Fi, zapewnią stabilne i szybkie połączenie.

DOSTĘPNOŚĆ I CENY

ASUS USB-AC53 Nano jest dostępny w Polsce w orientacyjnej cenie 149,00 pln.