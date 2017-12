Asus NovaGo z Windows 10

Firma Asus wprowadziła na rynek nowy model laptopa z procesorem Snapdragon 835, który będzie pracował pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 S i jest przygotowany do działania z archiekturą ARM.



Procesor ten znany jest głównie na rynku smartfonów, ale Qualcomm przekonał giganta z Redmond, że warto stosować go także w komputerach przenośnych. Nowy laptop będzie posiadał 13,3 calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Pod obudową znajdujemy 4 lub 8 GB pamięci RAM, miejsce na pliki o pojemności od 64 do 256 GB, WiFi i modem LTE. Wymiary notebooka to 31,6 x 22,1 x 1,49 cm i waży 1,39 kilograma. Bateria ma pozwolić na 20 godzin pracy bez ładowania. Windows 10 S będzie można zamienić na Windows 10 Pro do końca września przyszłego roku.



Asus NovaGo będzie kosztował 599 dolarów w wersji z 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci na pliki. Wersja 8 GB/256 GB kosztować 799 dolarów. Premiera urządzeń ma mieć miejsce na wiosnę przyszłego roku.