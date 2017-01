Firma Asus poinformowała o pracach nad kolejnym modelem karty graficznej o nazwie GeForce GTX 1070 Expedition OC. Produkt ten będzie posiadał fabrycznie podkręcone zegary i ma być wykonany z komponentów najwyższej jakości.



Konstrukcja ta oparta jest na rdzeniu GP104, który został fabrycznie podkręcony. Mamy do wyboru dwa profile, pomiędzy którymi możemy się przełączać. Pierwszy z nich (domyślny) to Gaming Mode, gdzie zegar standardowy wynosi 1582 MHz, a zegar Boost 1771 MHz. Drugi to OC Mode i tutaj zegar standardowy ma 1607 MHz, a zegar Boost 1797 MHz. Taktowanie pamięci 8 GB GDDR5 nie zmieniło się i wynosi 8 GHz. Do pracy potrzebne jest podpięcie jednej wtyczki 8-pin. Sprzęt wyposażono w śledź z następującymi wyjściami: jedno DVI-D, dwa HDMI 2.0b i dwa DisplayPort 1.4. Za chłodzenie odpowiada dwuslotowy system zbudowany z aluminiowego radiatora, rurek termoprzewodzących i dwóch wentylatorów. Karta przy niskim obciążeniu pracuje pasywnie.



Asus GeForce GTX 1070 Expedition OC ma sprawdzić się w komputerach, gdzie wymagana jest długa praca pod maksymalnym obciążeniem. Producent na każdej karcie przeprowadził 144 godzinny test, który potwierdza bardzo dużą wytrzymałość urządzenia. Cena tego modelu nie jest jeszcze znana.