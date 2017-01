Asus Designo Curve MX38VQ

Firma Asus pokazała nowy model monitora z zakrzywionym panelem, który występuje w proporcjach 21:9. Urządzenie to należy do serii Designo i będzie wyposażone w system bezprzewodowego ładowania Qi, który umieszczony jest w podstawce (5W, 1A).



Nowość oferuje matrycę typu IPS (In-plane Switching) o przekątnej 37,5 cala i rozdzielczości 3840 x 1600 pikseli. Według najnowszych informacji współczynnik kontrast wynosi tutaj 1000:1, jasność jest na poziomie 30 cd/m2, a czas reakcji wynosi 14 ms (5 ms GtG). Kąty widzenia wynoszą 178 stopni w pionie i poziomie, a krzywizna ekranu to 2300R. Na pokładzie mamy takze dwa głośniki 8 W marki Harman Kardon, dwa gniazda HDMI 2.0 oraz jedno DisplayPort 1.2.



Sprzęt ten korzysta także z techniki SonicMaster marki Asus. Cena MX38VQ nie została jeszcze określona.