Firma Asus wprowadzi do swojej oferty dwa nowe modele monitorów, które pokazano na targach IFA 2017. Są to urządzenia Designo Curve MX38VC i MX32VQ, które mają zakrzywione ekrany i różnią się rozdzielczością wyświetlanego obrazu.



Pierwszy z nich oferuje przekątną 37,5 cala i rozdzielczość 3840 x 1600 pikseli (proporcje 21:9). Do tego mamy dwa gniazda HDMI, port USB typu C, gniazdo mini jack, głośniki Harman Kardon, technikę Asus SonicMaster, a także Bluetooth do łączenia się z urządzeniami w celu bezprzewodowego przesyłu dźwięku.



Asus Designo Curve MX32VQ to produkt o ekranie 35,1 cala i rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Oferuje on proporcje ekranu 16:9. Odróżnia go jednak od poprzednika to, że nie ma portu USB typu C. Oba modele mają podstawki z podświetleniem, wyjście na słuchawki i ładowarkę bezprzewodową Qi Wireless.



Asus Designo Curve MX38VC i MX32VQ kosztują kolejno 550 euro i 1600 euro.