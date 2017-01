Asus Designo Curve MX34VQ - nowy monitor 34 cale

Firma Asus planuje wprowadzić na rynek nowy, zakrzywiony model monitora Designo Curve MX34VQ, który będzie wyposażony w 34 calową matrycę UWQHD o krzywiźnie 1800R. Sprzęt ten będzie posiadał podstawkę Qi Wireless.



Nowe urządzenie może pracować przy rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli, obsługuje częstotliwości od 48 do 100 Hz, maksymalna jasność wynosi 300 cd/m2, kontrast statyczny wynosi 3000:1 (dynamiczny 100 mln : 1), kąty widzenia to 178 stopni w pionie i poziomie, czas reakcji matrycy to 4 ms, liczba wyświetlanych kolorów to 16,7 miliona, pobór mocy wynosi do 100 W. Poza tym MX34VQ obsługuje technikę AMD FreeSync, posiada podświetlenie diodowe (Flicker Free), dwa 8-watowe głośniki Harman Kardon, Asus SonicMaster z czterema trybami ustawień, wejścia obrazu: 3x HDMI 2.0, 1x DisplayPort oraz wyjście słuchawkowe (mini jack).



Model ten wspiera także technikę Asus Splendid Video i regulację nachylenia ekranu. Wspomniane w podstawce ładowarka Qi Wireless działa z mocą 5 W (1 A). Cena monitora Asusa nadal nie jest znana.