Asus B150M Expedition - płyta główna micro ATX

Firma Asus wprowadzi na rynek nowy model płyty głównej o symbolu EX-B150M-V5 D3. Urządzenie to jest pierwszym z serii Expedition, która jest stworzona pod kątem wytrzymałości przy zachowaniu odpowiednich cen. Są jednak poziom niżej od najmocniejszych modeli z rodziny TUF.



Płyta B150M Expedition jest w formacie micro ATX i otrzymała układ logiki Intel B150, a także podstawkę LGA1151. Na laminacie widzimy dwa sloty pamięci RAM DDR3-1866, gdzie możemy ulokować do 16 GB. Przy nich znajdują się otwory do których możemy przykręcić blokady zapobiegające wyjęciu kości lub ich przypadkowemu wysunięciu.



Poza tym Asus dał tutaj siedmiofazową sekcję zasilania, 24-pinowe gniazdo ATX, 8-pinowe gniazdo EPS, slot PCI Express 3.0 x16, slot PCI Express 3.0 x1, cztery porty Serial ATA 6 Gb/s, kontroler sieci przewodowych 1 Gb/s (Realtek RTL8111GR), kontroler dźwięku HD Audio 5.1 z 6-kanałowymi wyjściami analogowymi (Asus Crystal Audio 2), wzmacniacz słuchawkowy, sześć portów USB 3.0, dwa złącza USB 3.0 i port PS/2.