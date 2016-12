Firma ASRock przygotowuje się do wprowadzenia do swojej oferty nowego modelu płyty głównej Z270 Extreme4. Urządzenie to będzie należało do średniego segmentu cenowego i otrzyma układ logiki Z270 Express, który pozwoli na obsługę procesorów Intel Core siódmej generacji (Kaby Lake), a także nośników Intel Optane 3D X-point.



Nowa płyta w formacie ATX posiada dwunastofazową sekcję zasilania, 24-pinowe gniazdo ATX i 8-pinowe EPS. Poza tym mamy tutaj cztery sloty na moduły pamięci RAM typu DDR4 (do 64 GB), dwa sloty PCI Express 3.0 x16 (x8 / x8 przy użyciu obu), slot PCI Express 3.0 x16 działający w trybie x4, trzy otwarte sloty PCI Express 3.0 x1, osiem portów Serial ATA 6 Gb/s, dwa złącza M.2, kontroler sieci przewodowych 1 Gb/s, kontroler dźwięku HD Audio 7.1, cztery porty i cztery złącza USB 3.0, dwa porty USB 3.1 (typu A i C) oraz trzy wyjścia obrazu: HDMI, DVI i D-Sub.



Cena ASRock Z270 Extreme4 nie jest jeszcze znana.