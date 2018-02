ASRock X399M Taichi - nowa płyta główna

Firma ASRock w styczniu tego roku podała, że pracuje nad płytą główną X399M Taichi. Doniesienia te okazały się prawdą, a dzisiaj możemy potwierdzić, że nowy model to ciekawa konstrukcja dla platformy Ryzen Threadripper.



Płyta X399M Taichi wykonana jest w rozmiarze micro ATX i posiada gniazdo TR4, cztery sloty pamięci RAM DDR4 (do 64 GB, 3600 MHz), 11-fazową sekcję zasilania z dużym radiatorem, trzy gniazda PCIe 3.0 x16 (dla SLI i CrossFire), osiem złączy SATA 6 Gbps, trzy złącza Ultra M.2 i jedno U.2. Poza tym możemy na panel frontowy wyprowadzić cztery porty USB 3.1 Gen1 i cztery USB 2.0. Mamy tutaj także wyświetlacz diagnostyczny oraz przyciski Power, Reset i przełącznik Xtreme OC. Za dźwięk odpowiada układ Realtek ALC1220 oraz wzmacniacz słuchawkowy NE5532. Dla łączności przygotowano moduł Wi-Fi 802.11ac z Bluetooth 4.2 oraz dwa gigabitowe układy Intel I211AT.



Na panelu z tyłu widzimy złącze PS/2, osiem gniazd USB 3.1 Gen1, jedno USB 3.1 Gen2 Typu A i Typu C, dwa porty RJ-45, wyjście optyczne, złącza antenowe i gniazda audio. Cena ASRock X399M Taichi nie jest jeszcze znana.