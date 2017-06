ASRock X370 Gaming-ITX/AC - nowa płyta główna

Firma ASRock pokazała nowy model płyty głównej mini-ITX, która jest przeznaczona do procesorów AMD Ryzen. Konstrukcja X370 Gaming ITX/ac została przygotowana dla osób, które będą tworzyły niewielki zestaw komputerowy z podzespołami AMD.



Model ten nie ma obecnie zbyt dużej konkurencji na rynku, bowiem podobny produkt w swojej ofercie ma tylko Biostar. Inne firmy skupione są na przygotowywaniu większych płyt głównych. Na pokładzie modelu ASRocka mamy socket AM4, niewielką sekcję zasilania i dwa sloty pamięci RAM DDR4. Mamy tutaj tylko jeden slot PCIe x16, cztery porty SATA 6 Gbps, jeden M.2, złącza do wyprowadzenia na panel z przodu 2x USB 3.0 i 4x USB 2.0, gigabitowy układ sieciowy Intel, kodek dźwięku Realtek ALC1220 oraz łączność Bluetooth 4.2 i WiFi 802.11ac.



Panel z tyłu zapewni użytkownikowi dwa porty USB 3.0, gniazdo PS/2, dwa wyjścia HDMI, trzy USB 3.1 typu-A, jedno USB 3.1 typu C, RJ-45 i gniada audio. Możemy też podłączyć zewnętrzną antenę sieci bezprzewodowych. Cena płyty X370 Gaming-ITX/AC nie została jeszcze podana.