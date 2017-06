ASRock H110 Pro BTC+ - nowa płyta główna

Firma ASRock pokazała nowy model płyty głównej o oznaczeniu H110 Pro BTC+, która będzie idealnym wyborem przez osoby, które planują stworzyć zestaw do kopania kryptowalut. Ta prosta konstrukcja oferuje bardzo dużo złączy PCIe, czego nie mamy w żadnym innym modelu na rynku.



H110 Pro BTC+ wyposażona została w chipset Intel H110 i gniazdo LGA1151. Poza tym mamy tutaj dwa sloty pamięci DDR4 2133 MHz, cztery złącza SATA, 13 slotów PCIE (1x wersja x16 i 12x wersja x1). Podczas prezentacji model ten pracował z ośmioma kartami Sapphire Radeon RX 470, co było podyktowane ograniczeniem systemu Windows 10 (maksymalna liczba obsługiwanych GPU). Poza tym na laminacie mamy dodatkowe gniazda Molex, które zapewnią nam odpowiednia zasilenie podłączonych urządzeń.



Niestety ASRock nie zdradził ceny tego modelu w trakcie targów Computex 2017. Nie wiemy także kiedy trafi on do sprzedaży.