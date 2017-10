ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 - nowa płyta główna

Firma ASRock pokazała najwyżej pozycjonowany model płyty głównej, która jest przeznaczona dla procesorów Intel Coffee Lake. Model ten posiada podstawkę LGA 1151, 12-fazową sekcję zasilania, cztery banki pamięci DDR4 do 64 GB i taktowaniu maksymalnym 4333 MHz (OC).



Na laminacie umieszczono trzy gniazda PCIe 3.0 x16, dwa PCI 3.0 x1 (multi-GPU 2-Way SLI lub 3-Way CrossFire), osiem portów SATA 6 Gbps, trzy M.2, dwa układy gigabitowe Intel i219V i Intel i211AT, 10-gigabitowy układ Aquantia AQC107, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac oraz możliwość wyprowadzenia na przedni panel sześć złączy USB 2.0, cztery USB 3.1 Gen1 oraz jeden USB 3.1 Gen2 typu-C.



Nie zabrakło oczywiście przycisków Power, Reset, wyświetlacza kodów LED, kodeka audio Realtek ALC1220 oraz licznych złączy i gniazd na panelu z tyłu. Mamy do dyspozycji dwa wyjścia antenowe, gniazdo PS/2, HDMI, DisplayPort 1.2, wyjście optyczne, 4x USB 3.1 Gen1 Typu-A, jedno USB 3.1 Gen2 typu-A i typu-C, przycisk do resetu BIOSu oraz złącza audio. Poza tym znajdujemy tutaj trzy gniazda RJ-45.



Cena modelu Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 nie została jeszcze podana, ale będzie zapewne wynosiła ponad 1100 złotych.