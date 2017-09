ASRock DeskMini GTX/RX oficjalnie

Firma ASRock zapowiedziała rozpoczęcie sprzedaży nowego komputera stacjonarnego DeskMini GTX/RX, który będzie posiadał dedykowaną kartę graficzną. Jest to ulepszona wersja komputera DeskMini B250, który pojawił się w sklepach w zeszłym roku.



Tym razem w obudowie o rozmiarach 213 x 154,5 x 81,9 mm zmieszczono płytę główną micro ATX z układem Intel B250. Jest ona montowana na tacce, którą możemy łatwo wysunąć z obudowy. W komplecie nie będzie procesora, który nabywca musi wybrać sam. Do niego przeznaczona jest podstawka LGA1151 (Core szóstej i siódmej generacji, Pentium lub Celeron). W zestawie znajdziemy kartę graficzną Nvidia GeForce GTX 1080, GTX 1070 i GTX 1060 w postaci modułu MXM. Do tego mamy dwa sloty na moduły pamięci RAM typu DDR4-2400, kontroler Ethernet 1 Gb/s (Intel I219V), dwa porty Serial ATA 6 Gb/s, dwa sloty M.2 (typ 2280/2260 PCIE 3.0 x4), slot M.2 (typ 2280/2260 SATA 6 Gb/s), slot M.2 (typ E2230 dla modułu Wi-Fi+Bluetooth), dwie zatoki na 2,5 calowe dyski twarde lub SSD, kontroler HD Audio z kodekiem Realtek ALC283, wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonu (mini jacki) oraz wyjścia obrazu HDMI, DisplayPort i mini DisplayPort. Nie zabrakło także portów USB: 1x USB 3.1 (5 Gb/s) typu C z przodu, 3x USB 3.1 (5 Gb/s) typu A (1x z przodu, 2x z tyłu), 2x USB 2.0 z boku oraz złączy wewnętrznych: 2x USB 2.0, 1x HD Audio, 2x wentylator (4-pinowe), 1x wentylator GPU oraz 1x RGB LED. Całość zasilana jest za pomocą PSU o mocy 270 W.