Western Digital (NASDAQ: WDC) prezentuje dziś oficjalnie platformę ArmorLock™ Security Platform, która definiuje na nowo kwestię bezpieczeństwa danych i pokazuje, jak poważnie firma traktuje swoją misję wsparcia użytkowników w rozwiązaniu kluczowych wyzwań związanych z budową infrastruktury danych następnej generacji. ArmorLock Security Platform definiuje na nowo zagadnienie zabezpieczania danych – nowość została stworzona, by pomóc firmom i użytkownikom z różnych branż w rozwiązaniu problemów z przechowywaniem i zabezpieczaniem informacji wykorzystywanych w zróżnicowanych zastosowaniach i branżach, w tym m.in. finansowej, administracji rządowej, służbie zdrowia, instytucjom prawniczym, branży rozrywkowej czy kreatywnej. Jako, że kwestie bezpieczeństwa danych staje się coraz ważniejsza, Western Digital planuje zaimplementować nową platformę do całej swojej gamy produktów storage.

Pierwszym produktem, w którym zastosowana zostanie ta zaawansowana technologia, będzie nowy szyfrowany dysk G-Technology™ ArmorLock™ encrypted NVMe™ SSD – zaprojektowany, by dostarczyć łatwe w obsłudze, wydajne i bezpieczne rozwiązanie do przechowywania danych użytkownikom z branży medialnej oraz rozrywkowej (w tym cyfrowym twórcom). Ryzyko wycieku czy kradzieży danych – np. wersji roboczej nowego filmu - jest w tym segmencie szczególnie wysokie (a konsekwencje takiego wydarzanie – wyjątkowo dotkliwe), dlatego użytkownicy poszukują skuteczniejszych metod zabezpieczenia swoich danych. W ostatnim czasie wiele zrobiono bowiem np. dla zapewnienia bezpieczeństwa środowisk chmurowych – problem w tym, że cenne dane często są łatwe do wykradzenia np. z urządzeń przenośnych, na których twórcy przechowują i przenoszą swoje projekty.

W przeciwieństwie do szyfrowania bazujące na ochronie hasłem – które zwykle zakłóca pracę i uniemożliwia szybki i wygodny dostęp do zabezpieczonych danych, ArmorLock Security Platform zapewnia właścicielowi danych niespotykany wcześniej poziom bezpieczeństwa oraz możliwość kompleksowego kontrolowania, kto, kiedy i jak uzyskuje dostęp do jego plików. Nowy dysk ArmorLock encrypted NVMe SSD pozwala na korzystanie z tego rozwiązania łatwo, niezawodnie i wydajnie – jednocześnie zapewniając pełną ochronę krytycznych danych.

“Dla naszych klientów ich pliki i inne cyfrowe zasoby stanowią kluczową wartość i przewagę konkurencyjną – dlatego też ich szyfrowanie stało się niejako obowiązkowe, w celu zapewnienia niezbędnej ochrony danych. Zbudowaliśmy platformę ArmorLock Security Platform wierząc, że świat potrzebuje nowej, fundamentalnej technologii, która zapewni poufność danych nie utrudniając jednocześnie dostępu do nich i skutecznie blokując wszelkie próby niepowołanego dostępu. Łącząc tę platformę z naszymi doskonałymi produktami NVMe SSD rozwiązujemy realne problemy naszych klientów, pojawiające się, gdy chcą oni skutecznie zabezpieczyć swoje dane… jednocześnie zapewniając sobie możliwość szybkiego, łatwego i wydajnego korzystania z nich” – mówi Jim Welsh, senior vice president i główny menedżer działu Consumer Solutions Products w Western Digital.

“Od zawsze sięgaliśmy po dyski G-Technology, ponieważ były wykonane z komponentów najwyższej jakości i zapewniały zwiększoną niezawodność oraz wydajność. Wielkie studia filmowe i usługi streamingowe chcą coraz skuteczniej chronić swoje zasoby cyfrowe, dlatego w ostatnim czasie coraz częściej stosowane jest szyfrowanie nośników danych – problem w tym, że w wielu przypadkach wiąże się to z obniżeniem wydajności. ArmorLock idealnie wpisuje się w te potrzeby, oferując nam nośnik, który jest szybki, odporny na uszkodzenia i zalanie, niezawodny i zaszyfrowany. To coś, na co nasza branża czekała od dawna” – powiedział Tom Mitchell, Technical Director, Mission Digital.

Nowa platforma ArmorLock Platform – łatwo dostępne bezpieczeństwo następnej generacji

ArmorLock Security Platform jest dowodem na to, jak bardzo firmie Western Digital zależy na dostarczeniu użytkownikom rozwiązań do przechowywania danych, które będą zapewniać najwyższy poziom bezpieczeństwa i wydajności… pozostając jednocześnie łatwymi w codziennym użytkowaniu. Na nową platformę składa się kompleksowy zestaw technologii i narzędzi, wykorzystywanych na każdym etapie projektowania, produkowania i użytkowania obsługujących ją produktów – od pierwszej konfiguracji, przez proces aktualizowania i zarządzania. Wiąże się to również z zastosowaniem sprzętowych modułów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz ochrony biometrycznej, dostępnej z poziomu najnowszych smartfonów i komputerów. Zaprojektowana z myślą o ułatwieniu użytkownikom zarządzania krytycznymi dla nich danymi ArmorLock Security Platform sprawia, że nie muszą już oni iść na kompromis pomiędzy zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych oraz łatwego dostępu do nich.

Bazując na swoich doświadczeniach w zakresie rozwijania open source’owych platform RISC-V oraz OpenTitan, Western Digital poinformował również o udostępnieniu open source’owej, wydajnej biblioteki kryptograficznej Sweet B, na której bazuje ArmorLock Security Platform.

Sweet B została zaprojektowana by zapewnić nowy poziom bezpieczeństwa w kryptografii wykorzystującej krzywe eliptyczne – w jej repozytorium GitHub dostępna jest pełna dokumentacja, kompletny zestaw testów oraz wyniki niezależnego audytu przeprowadzonego przez firmę badawczą Trail of Bits.

Kluczowe cechy ArmorLock Security Platform:

• Proces produkcyjny, w którym każde urządzenie wyposażane jest w tzw. aparat bezpieczeństwa (root of trust) oraz cyfrowy certyfikat autentyczności.

• Wygodny i niezawodny mechanizm aktualizowania firmware’u z poziomu aplikacji ArmorLock.

• Open source’owy, zweryfikowany przez niezależną jednostkę badawczą mechanizm szyfrujące z systemem zabezpieczenia przed atakami typu side-channel.

• Działające w sandboksie aplikacje na smartfony/komputery, dostępne z poziomu natywnych dla poszczególnych platform serwisów z aplikacjami (nie jest potrzebna żadna specjalna procedura instalacji).

• Komunikacja w sieciach przewodowych/bezprzewodowych zabezpieczona z wykorzystaniem certyfikatu dostarczanego w modelu zero-touch.

• Uwierzytelnianie bez hasła – z wykorzystaniem technologii, która wiążą szyfrowanie sprzętowe z sprzętowym uwierzytelnianiem biometrycznym.

• Zarządzanie kluczem publicznym w modelu zero-knowledge, co pozwala skutecznie chronić dane w sytuacji gdy urządzenie ArmorLock zostanie zgubione lub skradzione.

Najwyższy poziom bezpieczeństw i wydajności – dzięki technologii NVMe

Dysk ArmorLock encrypted NVMe SSD – zapewniający prędkości odczytu i zapisu danych sięgające 1000MB/s* (z wykorzystaniem portu SuperSpeed USB 10Gbps) zapewnia nowy standard wydajności i bezpieczeństwa szyfrowanych nośników, łącząc łatwość obsługi i bezpieczeństwo “zero knowledge” następnej generacji. Korzystając z aplikacji ArmorLock użytkownik może bezprzewodowo odblokować dostęp do danych na dysku – wykorzystując odpowiedni system rozpoznawania tworzy, czytnik linii papilarnych czy hasło do smartfona (dzięki czemu użytkownik nie ma możliwości zgubienia czy zapomnienia hasła do dysku). Nowy SSD zapewnia sprawny dostęp do danych bez konieczności podawania oddzielnego PIN-u czy hasła do dysku.

Mobilne i stacjonarne aplikacje ArmorLock oferują również zaawansowane funkcje zarządzania „flotą” urządzeń – np. konfigurowania wielu urządzeń na raz, przyznawania uprawnień wielu użytkownikom itp. Bardzo przydatną funkcją w rozproszonych organizacjach czy grupach roboczych może być np. możliwość przyznawania uprawnień zdalnym użytkownikom (np. przez komunikat lub e-mail), do których zabezpieczone nośniki z danymi będą wysłane np. pocztą czy kurierem.

Inne kluczowe cechy ArmorLock encrypted NVMe SSD oraz aplikacji ArmorLock:

• Możliwość łatwej konfiguracji oraz odblokowania dostępu do dysku z poziomu aplikacji ArmorLock zainstalowanej na smartfonie

• Profesjonalne szyfrowanie sprzętowe 256-bit AES-XTS.

• Bezpieczne wymazywanie danych I formatowanie dysku do wybranego systemu plików – w jednym kroku.

• Możliwość śledzenia fizycznej pozycji dysku na mapie.

• Stałe aktualizacje, zapewniające nowe funkcje i poprawki.

• Najwyższa odporność na uszkodzenia i trudne warunki pracy – certyfikat odporności a wodę/pył IP67, odporność na upadki z wysokości do 3 m*** i zgniecenie (do 453 kg).

Cena i dostępność

Dysk ArmorLock encrypted NVMe SSD jest już dostępny w sklepie Western Digital Store oraz w wybranych sklepach w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Francji. W USA cenę ustalono na 599 USD za urządzenie o pojemności 2 TB***. Darmowe aplikacje ArmorLock dla iOS oraz macOS znaleźć można tutaj: https://GetArmorLock.com/Apps.