Armis AR1 – pełny ATX w niewielkim rozmiarze

SilentiumPC Armis AR1 to w pełni funkcjonalna obudowa w formacie ATX o możliwie najmniejszych wymiarach zewnętrznych. Charakterystyczny, szczotkowany przedni panel z dużymi bocznymi wlotami powietrza nawiązuje do wzornictwa flagowego Armisa AR7. Jest to także zapowiedź kolejnych obudów z rodziny Armis!



Konstrukcja obudowy SilentiumPC Armis AR1 została zoptymalizowana pod kątem przepływu powietrza. Standardowo zainstalowany z tyłu wentylator poprawia chłodzenie zainstalowanych w środku komponentów. Użytkownik ma możliwość zamontować drugi, 120-milimetrowy, wentylator z przodu, który dodatkowo usprawni wentylację w środku obudowy. O czystość dbają dwa filtry przeciwkurzowe zamontowane z przodu, w bocznych sekcjach panelu frontowego.

SilentiumPC Armis AR1 wyposażony jest standardowo w dwa porty USB 3.0, czytnik kart pamięci SD i microSD, a także złącza audio dostępne bezpośrednio z przodu obudowy dla wygody użytkowania. Obudowa została także przystosowana do biur większych firm, które szczególnie dbają o bezpieczeństwo swojego sprzętu komputerowego oraz danych na nich zawartych. W tym celu, Armisa AR1 można zabezpieczyć linką kompatybilną z Kensington Lock.

Wnętrze obudowy Armis AR1 pomieści karty graficzne długie na 320 mm, a na procesorze można zainstalować zestaw chłodzenia o wysokości do 159 mm (np. Fera 3 HE1224 lub Fortis 3 HE1425). Armis AR1 oferuje także możliwość montażu trzech nośników 2,5” (np. SSD), dwóch 3,5” (np. standardowe dyski twarde), jak również jednego zewnętrznego napędu 5,25”.