Arctic Freezer i32 Plus

Firma Arctic pokazała nowy model chłodzenia Freezer i32 Plus, który ma być bardzo wydajny i przeznaczony do współpracy z procesorami Intela. Urządzenie to wyposażono w dwa wentylatory, które mogą pracować w trybie półpasywnym przy niskim obciążeniu.



Freezer i32 Plus przygotowany jest do pracy z procesorami o TDP wynoszącym około 150 W. Producent zapewnia jednak, że poradzi on sobie także z odprowadzeniem większej ilości ciepła. Wymiary coolera wynoszą 123 x 150 x 102 mm i waży on 752 gramy. W komplecie otrzymujemy dwa wentylatory 120 mm, które pracują z prędkością do 1350 RPM, a przy niskim obciążeniu są wyłączane. To sprawia, że nie generują hałasu np. podczas przeglądania stron www. W porównaniu do poprzedniej wersji zmieniono tutaj ułożenie rurek cieplnych.



Freezer i32 Plus pasuje do podstawek LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 2011 i 2011-3. Jego instalacja ma być prosta, co pozwoli na montaż mniej doświadczonym użytkownikom. Cena schładzacza Arctica wyniesie 50 euro.