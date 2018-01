Arctic Freezer 33 eSports One - nowe chłodzenie CPU

Cooler Arctic Freezer 33 eSports One niedawno trafił do sklepów. Model ten przeznaczony jest głównie dla graczy, którzy przywiązują wagędo designu. Sprzęt ten ma poradzić sobie z procesorami o TDP, które wynosi 200 W. Obecnie gotowe są cztery wersje, które różnią się kolorami (czerwona, zielona, żółta i biała).



Arctic Freezer 33 eSports One ma wymiary 150 x 123 x 88 mm i waży 676 gramów. W komplecie otrzymujemy wentylator 120 mm PWM Bionix F120, który pracuje z prędkością 200-1800 RPM i posiada łożysko FDB. Cała konstrukcja oparta jest na czterech miedzianych ciepłowodach o grubości 6 mm. W sumie mamy tutaj 49 aluminiowych finów o grubości 0,5 mm. Sprzęt ten jest zgodny z podstawkami Intel LGA 115x/2066/2011v3 i AMD Socket AM4. Możemy także zamontować drugi wentylator, dla którego uchwyty są w zestawie.



Cena Freezera 33 w wersji sportowej wynosi 39,99 euro za sztukę. W Polsce można go znaleźć za około 230 złotych.