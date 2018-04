ARCHOS Junior: smartfony i tablety dla najmłodszych

ARCHOS Junior to nowa linia wyjątkowo prostych w obsłudze smartfonów oraz tabletów dla dzieci. Dzięki oprogramowaniu Qustodio rodzice mogą w każdej chwili sprawdzić jak ich pociechy korzystają z aplikacji i mają kontrolę nad czasem, które dziecko spędza z urządzeniem. Od czyhających w sieci internetowych zagrożeń najmłodsi są chronieni przez bezpieczną przeglądarkę Qwant Junior z wbudowanym filtrem treści.



Sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci

Tablet ARCHOS Junior Tab został zaprojektowany z myślą o najmłodszych użytkownikach – mogą z niego korzystać już trzylatki. Smartfon Junior Phone dedykowany jest natomiast dzieciom w wieku szkolnym (od 7 lat). Cechą charakterystyczną całej linii są kolorowe obudowy z odpornego na uszkodzenia tworzywa.

Urządzenia pracują pod kontrolą Androida 7.0 z preinstalowanym oprogramowaniem Qustodio. Specyfikacja sprzętowa wystarczy do komfortowego korzystania z większości aplikacji. Duży nacisk został tu położony na przystępną cenę i zapewnienie długiego czasu pracy na baterii.

Smartfon ma 5-calowy ekran o rozdzielczości 854 x 480 pikseli, tablet natomiast dysponuje ekranem 10,1 cala (rozdzielczość 1024 x 600 pikseli). Oba urządzenia oparte są na czterordzeniowych procesorach wspieranych przez 1 GB pamięci RAM. Użytkownik otrzymuje również 8 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD. Urządzenia są wyposażone w proste aparaty, a bateria ma pojemność 2000 mAh (w przypadku smartfonu) oraz 4000 mAh (w tablecie).

Bezpieczeństwo i monitoring treści

Poza domyślną możliwością zmiany ustawień prywatności w aplikacjach ze sklepu Google Play, urządzenia ARCHOS Junior zapewniają rozszerzone narzędzia kontroli i monitoringu treści, do jakich dostęp mają najmłodsi.



Wraz z każdym urządzeniem ARCHOS Junior, rodzic otrzymuje roczną licencję na oprogramowanie Qustodio, z którego na całym świecie korzysta ponad 1,5 mln użytkowników. Służy ono do kontrolowania aktywności pociechy podczas korzystania ze smartfona lub tabletu, a jego konfiguracja jest niezwykle prosta. Qustodio monitoruje, z jakich aplikacji korzysta dziecko, ile czasu na nie poświęca i pozwala na podstawowy podgląd komunikacji (np. wysyłanych wiadomości). Rodzic może też obserwować, na jakie strony internetowe wchodzi dziecko, skorzystać z gotowego filtra treści lub samodzielnie ustalić granice. Urządzenie może również udostępniać lokalizację dziecka.



Przeglądarka dla najmłodszych

Qwant Junior to przeglądarka internetowa dedykowana najmłodszym użytkownikom, którzy stawiają pierwsze kroki w sieci i wymagają nadzoru ze strony rodzica. Wykorzystana technologia na bieżąco kontroluje aktywność dziecka w sieci. W razie wystąpienia ryzyka trafienia na nieodpowiednie strony, blokuje dostęp i wyświetla informacje z wyjaśnieniem, że witryna zawiera treści dla pełnoletnich, a dostęp wymaga kontaktu z osobą dorosłą.

Qwant Junior gwarantuje także ochronę przed gromadzeniem danych o użytkowniku przez dostawców treści, chroniąc prywatność dziecka w sieci.



Aplikacje edukacyjne i video

Urządzenia ARCHOS Junior zapewniają nie tylko rozrywkę, ale mają także zainstalowane aplikacje edukacyjne dostępne dla dziecka już po pierwszym uruchomieniu. Ich szeroki wybór ułatwia naukę w zakresie języków obcych, matematyki, prostego programowania czy rysowania. Pobudzenie u dziecka kreatywności i ciekawości świata to ważny element rozwoju najmłodszych, a tablety i smartfony z serii ARCHOS Junior są odpowiednim narzędziem ułatwiającym to w znaczący sposób.

W urządzeniach ARCHOS Junior preinstalowano także aplikację YouTube Kids – zmodyfikowaną odsłonę najpopularniejszego serwisu do publikacji i odtwarzania filmów. Wersja dostosowana do najmłodszych użytkowników zapewnia łatwy i bezpieczny dostęp do ulubionych kreskówek, teledysków czy dokumentów. Rodzice mogą w prosty sposób wprowadzić własne ograniczenia dotyczące wyświetlanych treści, tworząc odpowiednie profile.

Dostępność i cena

Tablet i smartfon z linii ARCHOS Junior zadebiutują w Europie w czerwcu. Ich lokalne ceny zostaną ujawnione bliżej rynkowej premiery.