ARCHOS i Nubia łączą siły – nowe modele smartfonów

Firma ARCHOS, francuski producent urządzeń mobilnych, prezentuje cztery nowe smartfony. Seria Diamond została wzbogacona o dwa modele zaprojektowane we współpracy z firmą Nubia, która zadbała szczególnie o aspekty fotograficzne oraz mocne podzespoły pozwalające znacznie zwiększyć wydajność przy zachowaniu przystępnej ceny. Serię Sense reprezentują dwa nowe smartfony – pancerny Sense 50 X oraz bezramkowy Sense 55 S.

ARCHOS Diamond Alpha

Zamknięty w metalowej obudowie ARCHOS Diamond Alpha został wyposażony w 5,2-calowy wyświetlacz Full HD wzmocniony szkłem Gorilla Glass 3, który może stanowić alternatywę dla amatorów smartfonów Honor. Model wykorzystuje ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 652, 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty micro SD. Za zdjęcia odpowiada aparat 13 MP Sony z podwójnym obiektywem oraz przedni aparat 16 MP do selfie. Ze względu na zdolność do nagrywania wideo w rozdzielczości 4K oraz kompleksowy zestaw filtrów i modyfikacji, smartfon ten jest ciekawym wyborem dla entuzjastów fotografii.

ARCHOS Diamond Alpha dostępny będzie od lipca 2017 roku w cenie 1949 zł.

ARCHOS Diamond Gamma

ARCHOS Diamond Gamma to smartfon o grubości zaledwie 8mm z 5,5-calowym wyświetlaczem IPS HD pokrytym warstwą szkła 2,5D. Jego obudowa została wykonana ze stopu aluminium. Smartfon działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 7 Nougat, wykorzystując 64-bitowy ośmiordzeniowy procesor Qualcomm, baterię 3000mAh, 3GB pamięci RAM oraz 32GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia do 128GB. Model oferuje również dwa aparaty: 13 MP obiektyw Samsung z tyłu oraz 5 MP z przodu.

ARCHOS Diamond Gamma dostępny będzie od lipca 2017 roku w cenie 999 zł.

ARCHOS Sense 55 S

ARCHOS Sense 55 S to smartfon z ekranem o bardzo wąskich ramkach, dzięki czemu aż 80% frontowej powierzchni urządzenia oddano do dyspozycji użytkownika. Wyposażony został w 5,5-calowy wyświetlacz IPS Full HD, baterię o pojemności 3000mAh oraz czytnik linii papilarnych. Z tyłu obudowy umieszczono aparat z podwójnym obiektywem 8MP + 8MP. Smartfon pracuje przy wykorzystaniu najnowszej wersji Androida 7 Nougat i wyposażony został w 2 GB pamięci RAM oraz 16GB pamięci wewnętrznej.

ARCHOS Diamond Alpha dostępny będzie od lipca 2017 roku w cenie 949 zł.

ARCHOS Sense 50 X

ARCHOS Sense 50 X został zaprojektowany w zgodzie ze standardem IP68. Dzięki temu jest odporny na zadrapania, pył, zanurzenie w wodzie (do pół godziny) oraz przypadkowe upuszczenie (do 1 metra). Sprawdzi się również w nieco bardziej ekstremalnych warunkach klimatycznych, ponieważ może pracować w szerokim przedziale temperatur (od -20C° do +55C°). 5-calowy wyświetlacz IPS Full HD jest chroniony przez wyjątkowo odporne na zarysowania szkło Gorilla Glass 4. Smartfon zasilany jest baterią o pojemności 3500 mAh i działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 7 Nougat. ARCHOS Sense 50 X napędza popularny czterordzeniowy procesor Mediatek MT6737 o taktowaniu 1,5 GHz, 3 GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia do 128 GB przy pomocy karty micro SD.

ARCHOS Sense 55 X dostępny będzie od lipca 2017 w cenie 1149 zł.