ARCHOS Access i Core

Android 7.0 na pokładzie, możliwość dobrania modelu o idealnej przekątnej ekranu oraz cena, która nie zrujnuje domowego budżetu. Nowe smartfony z serii Access oraz Core firmy ARCHOS – francuskiego producenta urządzeń mobilnych – debiutują na berlińskich targach IFA 2017.

ARCHOS Access

Nowa rodzina smartfonów ARCHOS Access z Androidem 7.0 Nougat liczy aż siedem urządzeń o przekątnej ekranu od 4,0 do 5,5 cala, z których każde cechuje się indywidualnym stylem i zróżnicowanymi możliwościami. Cena jest równie atrakcyjna, gdyż podstawowy Access 40 3G z 4-calowym ekranem kosztuje tylko 199 PLN, a cena najdroższego spośród nowych modeli nie przekroczy 339 PLN. W sprzedaży pojawią się już we wrześniu.

Wybierając smartfony z rodziny Access można niezwykle łatwo wybrać ten, który idealnie wpisuje się w potrzeby użytkownika. Poza różną przekątną ekranu, różne warianty oferują komunikację 3G lub 4G (LTE). Jeszcze lepszą możliwość personalizacji dają modele Access 50 Color, ponieważ w pudełku ze smartfonem użytkownik otrzymuje dodatkowo dwa kolorowe panele tylne. Przystępna cena i różnorodność sprawiają, że urządzenia ARCHOS Access to interesująca propozycja dla młodzieży. Mogą zainteresować również rodziców, którzy poszukują pierwszego smartfonu dla swojego dziecka.



Wszystkie smartfony ARCHOS Access to urządzenia dual SIM, pod których obudową znajdują się czterordzeniowe procesory oparte na rdzeniach ARM Cortex A7, 1 GB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci wewnętrznej. Pamięć można rozszerzyć za pomocą karty microSD o dodatkowe 64 lub 128 GB. Smartfony są wyposażone w przedni aparat 2 MP oraz, zależnie od modelu, główny aparat o rozdzielczości 5 lub 8 MP.

ARCHOS Core

Metalowa obudowa, wydajniejsze podzespoły, więcej pamięci, baterie od 2000 do 4000 mAh i szeroki wybór ekranów HD w technologii IPS o przekątnych od 5 do 5,5 cala – to cechy charakterystyczne pięciu nowych smartfonów ARCHOS Core. Wśród nich można znaleźć między innymi modele Core 50P (5-calowy ekran) oraz Core 55P (ekran 5,5 cala), wyposażone w pojemniejsze baterie 3800-4000 mAh gwarantujące dłuższy czas pracy bez ładowania oraz w dwa aparaty: przedni 5 MP i główny 8 MP. Miłośnicy smartfonowej fotografii powinni zwrócić uwagę na model ARCHOS Core 50 i jego 13 MP aparat główny.





Linia ARCHOS Core to urządzenia, które z powodzeniem mogą pełnić rolę smartfonów dla osób poszukujących wyższego komfortu pracy i nie godzących się na kompromisy. Znajdziemy tu Androida 7.0 Nougat, dual SIM oraz 16 GB miejsca w pamięci wewnętrznej w standardzie – zawsze z możliwością jej rozszerzenia za pomocą karty microSD.

Ceny smartfonów ARCHOS Core, które na rynku zadebiutują we wrześniu, wyniosą od 399 do 499 PLN – zależnie od modelu. Wszystkie nowe urządzenia firmy ARCHOS będzie można obejrzeć na stoisku firmy ARCHOS (hala 25 – 209), na targach IFA 2017 w Berlinie.