Archer C4000 – zaawansowany router dla wymagających użytkowników od TP-Link

Archer C4000 to trzypasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO, który został stworzony

z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. To rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy cenią wydajność sieci, nie uznając przy tym żadnych kompromisów.

Archer C4000 wykorzystuje technologię NitroQAMTM, oferując łączną przepustowość do 4000Mb/s w trzech pasmach transmisji (750Mb/s w paśmie 2,4GHz oraz po 1625Mb/s w obu pasmach 5Ghz). Gwarantuje to szybkie i stabilne połączenia, umożliwiające np. niezakłóconą rozgrywkę w gry online oraz streaming wideo w 4K na wielu urządzeniach jednocześnie, beż żadnych zakłóceń. Wykorzystując technologię Smart Connect, router automatycznie wybiera najlepsze pasmo dla każdego sprzętu połączonego z siecią. Stałą siłę sygnału w każdym zakamarku domu zapewnia 6 anten zewnętrznych wspieranych technologią Range Boost. Archer C4000 wykorzystuje Beamforming, który umożliwia zlokalizowanie łączących się do routera urządzeń, a następnie zwiększenie siły sygnału nadawanego w ich kierunku, zapewniając najwyższą wydajność i stabilność połączeń. Dodatkowo wydajność komunikacji zwiększa technologia MU-MIMO 3X3, która wysyła pakiety danych do trzech urządzeń w tym samym czasie.

Archer C4000 został wyposażony w jeden gigabitowy port WAN oraz cztery gigabitowe porty LAN, które gwarantują niezwykle szybkie połączenia przewodowe. Funkcja agregacji łączy może podwoić te prędkości, pozwalając na uzyskanie aż 2Gb/s.

Nad wszystkimi czuwa mocny, 64-bitowy czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,8Ghz, który jest dodatkowo wspierany przez trzy procesory pomocnicze – tak, aby połączenia mogły bezustannie osiągać najwyższe prędkości.

System HomeCareTM z wbudowanym antywirusem od TrendMicro ochroni domową sieć przed cyberatakami. Rodzice z pewnością docenią funkcję kontroli rodzicielskiej, która umożliwia blokadę dostępu do wybranych zasobów sieciowych i treści w Internecie. Wystarczy ustawić listy adresów URL dostępnych lub zablokowanych z poziomu danej sieci, by zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych domowników. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby za pomocą harmonogramu określić także pory dostępu dla poszczególnych urządzeń łączących się z siecią.

Korzystając z funkcji QoS (Quality of Service) można przydzielić pasma określonym urządzeniom i usługom, aby móc wykorzystać w pełni ich możliwości. Ustalanie priorytetów dla takich działań jak streaming, granie, rozmowy wideo czy zwykłe surfowanie po sieci jest szybkie i proste.

Specyfikacja techniczna urządzenia dostępna jest na stronie TP-Link.

Router Archer C4000 objęty zostały 3-letnią gwarancją.