Apple A11 Bionic piekielnie wydajny?

Benchmarki nie zawsze w pełni obrazują rzeczywistą wydajność procesorów obliczeniowych, ale dzięki nim mniej więcej wiemy, z czym będziemy mieli do czynienia. I tak, w sieci pojawiły się pierwsze testy procesora Apple A11 Bionic. Jak zapewne doskonale wiecie, jednostka umieszczona zostanie w iPhone’ach 8, 8 Plus oraz X. Już podczas oficjalnej prezentacji, amerykański producent chwalił się, iż poprawki w architekturze zaowocowały wzrostem wydajności rzędu 25 procent.

Dla przypomnienia – A11 Bionic składa się z dwóch wydajnych rdzeni, a do pomocy mają cztery, mniej wydajne, ale za to bardziej energooszczędne.

Wygląda na to, że Apple nie myliło się w swoich obliczeniach, bowiem wyniki punktowe z programu Geekbench robią wrażenie. iPhone 8 w zadaniach wielowątkowych okazał się szybszy od MacBooka Pro z Core i5-7267U, nieznacznie ustępując pola w operacjach single-thread.

Jak możecie dodatkowo zauważyć, Apple A11 Bionic bez problemu ogrywa główną konkurencję w postaci Snapdragona 835, Exynosa 8895 a także Kirin 960. Cóż, osobiście radziłbym podchodzić ostrożnie do tych wyników. Jak będzie – się okaże. I to dosyć prędko, bowiem 22 września zadebiutują iPhone 8 i iPhone 8 Plus, natomiast na iPhone X poczekamy do trzeciego listopada.