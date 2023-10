Aplikacje bukmacherskie - przyglądamy się aplikacjom legalnych firm bukmacherskich

Już dziś obstawianie zakładów przez aplikacje bukmacherskie to najczęściej stosowany sposób na grę u bukmachera. Typowanie zakładów przez aplikacje mobilne na smartfon czy tablet jest na pewno dużo wygodniejsze i szybsze niż przez mobilne wersje stron internetowych. Zobaczmy, jak aplikacje bukmacherów usprawniają obstawianie zakładów i w jakie innowacyjne funkcje są wyposażone.

Aplikacje bukmacherskie w ofensywie

Chociaż spora część graczy nadal obstawia zakłady bukmacherskie przez komputer, gra przez smartfon stała się dominującym trendem. Już w 2020 r. STS, wiodący w Polsce bukmacher, podawał, że za 64% NGR (wartość przyjętych zakładów minus wygrane i podatek) odpowiadała aplikacja mobilna. Można więc założyć, że już 3 lata temu około 2/3 graczy wnosiło zakłady bukmacherskie u lidera rynku przez apkę. Pozostali bukmacherzy zapewne potwierdziliby tę tendencję, gdyż i u nich widać ogromny nacisk na aplikacje bukmacherskie.

Portal legalni-bukmacherzy-online.pl przygotował recenzję aplikacji mobilnych różnych firm. Po zapoznaniu się z tą analizą możemy wyciągnąć jasny wniosek - aktualnie niemal wszyscy bukmacherzy oferujący zakłady bukmacherskie online udostępniają graczom także aplikacje mobilne – zazwyczaj na urządzenia z systemem Android oraz iOS. Co więcej, aplikacje bukmacherskie są nieustannie doskonalone, a ich możliwości intensywnie poszerzane. Bukmacher STS nazywa wprost swoją strategię rozwoju określeniem „mobile-first”. Przyjrzyjmy się więc, co dokładnie umożliwiają dziś aplikacje bukmacherów.

Aplikacje bukmacherskie – kluczowe funkcje

Niezależnie od tego, czy bukmacherzy oferują swoje usługi przez tradycyjne punkty naziemne, stronę internetową na komputer albo na tablet i smartfon czy przez aplikację mobilną, ich produktem są zakłady bukmacherskie. Dlatego aplikacje bukmacherów powinny i zazwyczaj dają graczom dostęp do kompletnej oferty bukmacherskiej, czyli identycznych zakładów, jak te, które oferowane są na stronie. Trzeba przy tym mieć świadomość, że obecnie bukmacherzy przygotowują zakłady bukmacherskie na multum dyscyplin sportowych i wydarzeń, w tym zakłady przedmeczowe, na żywo i długoterminowe. Do tego dochodzą zakłady nowego typu, np. na e-sporty, sporty wirtualne czy gry karciane... Aplikacje mobilne bukmacherów powinny więc udostępniać wszystkie elementy oferty bukmachera i to tak, aby gracz mógł łatwo namierzyć interesujące go wydarzenia.

Następnie typer powinien móc bezproblemowo obstawić wybrane zdarzenia na e-kuponie, wykorzystując zakłady pojedyncze, wielozdarzeniowe czy innego typu. Żeby jednak typować zakłady bukmacherskie, trzeba najpierw dokonać wpłaty, a aplikacje bukmacherów umożliwiają zasilenie konta gracza w błyskawiczny i bezpieczny sposób. Zazwyczaj do wyboru jest kilka lub kilkanaście metod transferu środków. Bukmacherzy coraz częściej udostępniają także realizację szybkich wypłat wygranych.

Aplikacje bukmacherskie na smartfon umożliwiają też założenie konta gracza i zalogowanie się (zgodnie z polskim prawem tylko zarejestrowani użytkownicy mogą obstawiać zakłady bukmacherskie online). Na swoim koncie typer może np. sprawdzić status obstawionych kuponów, historię płatności, przyznane bonusy itp. Oczywiście internetowi bukmacherzy zapewniają użytkownikom apek wsparcie merytoryczne i techniczne (np. czat na żywo STS działa przez całą dobę). Grając przez aplikacje bukmacherów można też korzystać z różnego rodzaju bonusów i promocji – czasem dedykowanych wyłącznie użytkownikom aplikacji.

Jak aplikacje bukmacherskie pomagają w poprawnym typowaniu?

Jednocześnie bukmacherzy udostępniają graczom narzędzia, które wspomagają poprawne typowanie wydarzeń sportowych. Każda strona internetowa na komputer, jej wersja mobilna, ale i wszystkie aplikacje bukmacherskie udostępniają wyniki meczów i statystyki, które są często bardzo rozbudowane. W przypadku oferty zakładów na żywo dane te są aktualizowane na bieżąco, a dla dużej części spotkań przedstawiane także za pomocą match-trackerów, czyli graficznych wizualizacji kolejnych akcji meczu. Nierzadko bukmacherzy udostępniają nawet bezpłatne transmisje sportowe - szczególnie bogatą ofertę posiada Fortuna, STS i Betclic.

Jeśli chodzi o interesujące narzędzie, które może być pomocne podczas analizy typów, wspomnieć trzeba o innowacji opracowanej przy użyciu sztucznej inteligencji. Funkcja „BetBooster” dostępna jest w STS – bukmacher wprowadził ją do swojej oferty jako trzecia firma na świecie. Ten innowacyjny widżet wskazuje graczom typy, które mają duże szanse na sprawdzenie się, podając jednocześnie dane statystyczne, które to potwierdzają. Jak na razie inni legalni bukmacherzy w Polsce nie udostępniają podobnych rozwiązań.

Kolejną funkcjonalnością, która sprawia, że aplikacje mobilne pomagają użytkownikom w skutecznej grze, są powiadomienia push. To, jaki jest ich zakres, zależy od decyzji gracza, możliwe też jest ich wyłączenie. Typerzy często korzystają jednak z tej opcji, zwłaszcza jeśli chodzi o powiadomienia dotyczące zmiany wyniku obstawionego meczu, jego rozpoczęcia czy zakończenia albo rozliczenia zakładu. Wysyłając takie komunikaty, aplikacje bukmacherskie mogą przyczyniać się do podjęcia przez gracza trafnej decyzji co do kolejnego zagrania (np. skontrowania poprzedniego zakładu).

Jak aplikacje bukmacherskie usprawniają obstawianie zakładów?

Gracze oczekują, że aplikacje bukmacherów będą działać szybko i stabilnie. Ma to znaczenie dla komfortu gry, a w przypadku obstawiania zakładów na żywo, gdzie kursy potrafią się zmieniać nawet co kilka sekund, może wpływać na jej wyniki. Dlatego zacinanie się apki czy zbyt długie przechodzenie z jednego widoku do drugiego jest tu naprawdę niewybaczalne. Ogromne znaczenie ma też przejrzysty i intuicyjny design, który daje graczowi szybki dostęp do różnych kategorii zakładów i kluczowych opcji.

Ponadto, jeśli chodzi o aplikacje bukmacherskie, szczególną uwagę warto zwrócić na czas potrzebny do obstawienia zakładu. Standardowo, żeby postawić zakład, gracz musi wykonać kilka kroków, czyli co najmniej: wybrać zdarzenie, wpisać stawkę i potwierdzić decyzję o zagraniu. Podczas dynamicznej gry na żywo przejście tej procedury dla każdego zakładu okazuje się zbyt czasochłonne. Dlatego aplikacje bukmacherów coraz częściej oferują dodatkowe tryby obstawiania. Bukmacher STS obok zwykłego zakładu umożliwia też obstawianie „szybkich zakładów”, gdzie podanie stawki jest równoznaczne z zatwierdzeniem zakładu. Jeszcze mniej czasu zajmuje w STS korzystanie z „zakładów błyskawicznych”, w przypadku których stawkę definiuje się z góry, a zawarcie zakładu sprowadza się do 1 kliknięcia! Z kolei bukmacher Fortuna umożliwia podczas gry przez smartfon czy tablet szybki zakład, który użytkownik aktywuje poprzez funkcję 3DTouch (wykrywającą siłę nacisku) albo nieco dłuższe przytrzymania kursu zdarzenia.

Ekspresowo, a zarazem bezpiecznie przebiega też logowanie. Nowoczesne aplikacje bukmacherskie stosują metody uwierzytelniania użytkownika typu TouchID i FaceID, czyli przy wykorzystaniu danych biometrycznych. Jeśli gracz nie ma obaw o to, że jego smartfon lub tablet wpadnie w niepowołane ręce, często może też wybrać trwałe zalogowanie.

Aplikacje bukmacherskie jako miejsce spotkań graczy

Kiedyś typerzy spotykali się w stacjonarnych punktach przyjmowania zakładów - dziś to aplikacje bukmacherów umożliwiają graczom wchodzenie w interakcje. Najczęściej aplikacje mobilne udostępniają czat graczy, na którym można rozmawiać o zbliżających się meczach i szansach na zajście poszczególnych zdarzeń, dopytywać o kwestie związane z obstawianiem zakładów, wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi gry itp. Przykładowo bukmacher STS udostępnia czat ogólny oraz czat meczowy – po wejściu w ofertę na wybrany mecz można tam podyskutować z innymi graczami na jego temat, co jest szczególnie ciekawe, jeśli chodzi o zakłady na żywo.

Jeszcze bardziej rozwiniętą usługę tego typu przygotował Superbet, tworząc platformę do gry społecznościowej. Funkcjonalności nie znajdziemy na stronie na komputer - dostępna jest tylko w apce na smartfon czy tablet. W ramach platformy „SuperSocial” gracze mogą budować sieci znajomych i obserwować ich aktywność (jak np. na Facebooku), ale wszystko kręci się wokół sportu i zakładów. Bardzo interesujące opcje dotyczą udostępniania własnych kuponów oraz przeglądania, komentowania i kopiowania kuponów innych graczy – w tym gwiazd takich jak np. Jerzy Dudek (ambasador marki Superbet).

Aplikacje bukmacherskie – co ma największe znaczenie?

Funkcji, jakie posiadają aplikacje mobilne firm bukmacherskich, jest oczywiście znacznie więcej. Wiele opcji dotyczy możliwości w zakresie samej gry - przykładem mogą być konstruktory umożliwiające tworzenie spersonalizowanych zakładów (np. „BetBuilder” u bukmachera Fortuna) czy opcja cash-out pozwalająca na wcześniejsze rozliczenie zakładu (a w STS „Multiwin” umożliwia też częściowy cash-out). Nie zagłębiając się jednak w szczegóły, które mają znaczenie dla bardziej zaawansowanych graczy, warto zastanowić się jeszcze, co tak naprawdę jest najważniejsze dla osób, które chcą obstawiać zakłady bukmacherskie przez urządzenie typu iPhone, iPad czy sprzęt z systemem Android.

Wyjaśniliśmy już, że aplikacje bukmacherów muszą być szybkie, a gracz powinien z łatwością poruszać się po jego interfejsie. Szybkość działania i prostota obsługi to na pewno podstawowe kryteria oceny aplikacji, a wpływ na to ma także przemyślany design czy dodatkowe usprawnienia pozwalające np. obstawiać zakłady przez minimalną liczbę kliknięć. Podstawą atrakcyjności aplikacji na smartfon jest też szerokość oferty bukmachera - jeśli liczba wydarzeń i rynków zdarzeń jest zbyt skromna, a więc możliwości gry są mocno ograniczone, typer najprawdopodobniej nie będzie zadowolony. Aplikacje bukmacherskie muszą również umożliwiać łatwe korzystanie z innych podstawowych funkcji (np. szybkich płatności) oraz zachowywać standardy bezpieczeństwa.

Ponadstandardowe funkcjonalności są oczywiście atrakcyjne i pożądane, ale z niektórych opcji wielu graczy zwyczajnie nie będzie miało potrzeby korzystać (a mogą one wpływać na czytelność i ciężar apki). Jest to jednak kwestia indywidualna - jeśli dla kogoś bardzo ważny jest np. darmowy streaming sportowy, to aplikacje bukmacherskie z bogatą ofertą transmisji (np. Fortuna TV, Betclic TV) będą dla niego najlepszym wyborem.

Gdzie znajdziemy aplikacje bukmacherskie na Android i iOS?

Na koniec kilka słów na temat pobierania i instalacji apek bukmacherów. Wszyscy doskonale wiemy, skąd najlepiej jest pobierać aplikacje mobilne, żeby na smartfon czy tablet nie ściągnąć złośliwego oprogramowania. Jednak, jeśli chodzi o aplikacje bukmacherskie na Android, pojawia się pewien problem. Przyjęta przez firmę Google polityka nie pozwala na to, by w Google Play znajdowały się aplikacje bukmacherów. Co prawda znajdziemy tam przykładowo apkę bukmachera Fortuna, Superbet czy Etoto, jednak okazuje się, że te aplikacje mobilne nie udostępniają możliwości zawarcia zakładu. Zazwyczaj są to aplikacje z newsami sportowymi i zawsze nakłaniają one gracza, aby ściągnął główną aplikację bukmachera – już spoza oficjalnego sklepu.

Zasadnicze aplikacje bukmacherskie na Android służące do gry można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej danego bukmachera. Bukmacherzy przypominają jednak, że zanim pobierzemy aplikację, należy zezwolić na instalację oprogramowania z nieznanych źródeł w ustawieniach smartfonu czy tabletu.

Gracze, którzy chcą obstawiać zakłady bukmacherskie poprzez iPhone czy iPad, nie spotkają się z takimi utrudnieniami. Aplikacje bukmacherskie na urządzania z systemem iOS można bez problemu pobrać z App Store. Jest to zresztą jedyne oficjalne i legalne źródło, z jakiego można ściągnąć jakiekolwiek aplikacje mobilne na smartfon lub tablet działający pod iOS.

Decydując się na obstawianie zakładów bukmacherskich pamiętaj, że mogą doprowadzić one do uzależnienia. Wybieraj wyłącznie legalnych bukmacherów. Gra u nielegalnych podlega karze. Zakłady bukmacherskie przeznaczone są dla osób pełnoletnich.