AOC prezentuje gamingowe klawiatury, myszki oraz podkładkę

Po niedawno zapowiedzianych słuchawkach firma AOC kontynuuje rozszerzanie oferty akcesoriów dla graczy. Na rynek wchodzą trzy modele klawiatur: AGK700, GK500 i GK200 oraz trzy modele myszek: AGM700, GM500 i GM200. Peryferia z serii 700 dopełnia podkładka pod mysz AMM700.

Klawiatury od AOC

AGK700 i GK500 to klawiatury mechaniczne. Występują w wersjach z linearnie działającymi przełącznikami czerwonymi oraz niebieskimi, w których występuje wyraźnie wyczuwalny moment aktywacji. Model z serii 700 oparto na przełącznikach marki Cherry, a model z serii 500 o przełączniki Outemu. W obu przypadkach ich żywotność jest szacowana na 50 mln kliknięć. Z kolei GK200 to model z przełącznikami membranowymi o charakterystyce działania zbliżonej do przełączników mechanicznych. Jest to model o podwyższonej wytrzymałości na zachlapanie.

Do każdej z klawiatur dołączono w zestawie magnetycznie przyczepianą podpórkę pod nadgarstki. Jest to dodatek potrafiący polepszyć komfort zarówno pisania, jak i grania. Ponadto model AGK700 wyposażono w pięć dedykowanych przycisków makro, dodatkowe klawisze funkcyjne, przepust USB oraz wygodną, dużą rolkę do regulacji głośności.

Myszy z sensorami Pixart

Wszystkie nowe myszki AOC zostały wyposażone w sensory optyczne cenionej marki Pixart. Dla modelu:

• AGM700 jest to PWM3389 o rozdzielczości 16 000 DPI,

• GM500 - PWM3325 działający z rozdzielczością 5 000 DPI,

• zaś w przypadku GM200 jest to PWM3519 o rozdzielczości 4 200 DPI.

W modelach AGM700 oraz GM500 zastosowano przełączniki Omron o szacowanej żywotności 50 mln kliknięć. W przypadku modelu GM200 ta wartość wynosi 10 mln. Zamontowano w nim w sumie sześć przycisków. W modelach z serii 700 i 500 przycisków jest po osiem i są w pełni programowalne Dodatkowym wyróżnikiem AGM700 jest możliwość regulacji wagi pięcioma ciężarkami o wadze 5 g każdy.

Podkładka z podświetleniem

AMM700 jest sztywną podkładką pod mysz z antypoślizgową, gumowaną podstawą oraz powierzchnią z tkaniny. Zapewnia ona gładki ślizg myszy oraz precyzję działania sensora. Jej wymiary to 357 x 256 mm. Rant podkładki jest rozświetlany diodami RGB, zasilanymi oplecionym przewodem USB.

Podświetlenie i profile

We wszystkich nowych peryferiach AOC zastosowano podświetlenie diodami RGB. W modelach z serii 700 i 500 istnieje możliwość pełnej konfiguracji podświetlenia.

Opcja zapisywania profili w pamięci urządzenia również dotyczy klawiatur i myszy z serii 700 i 500, przy czym modele AGK700 i AGM700 mają ich po trzy, a GK500 i GM500 po jednym.

Oprogramowanie AOC G-Tools

Każde urządzenie z serii AOC AGON 700 oraz AOC Gaming 500 jest kompatybilne z oprogramowaniem AOC G-Tools. Pozwala ono na zarządzanie profilami, ustawianie makr oraz sterowanie podświetleniem RGB. W tym Light Sync FX − synchronizację iluminacji pomiędzy wszystkimi wspieranymi urządzeniami, do których zaliczają się też monitory AOC AGON AG273QX, AG273QZ oraz AG273QXP.

Cena i dostępność:

Sugerowane ceny detaliczne nowych peryferiów AOC:

• GK200 - 179 PLN

• GK500 - 339 PLN

• AGK700 - 809 PLN

• GM200 - 99 PLN

• GM500 - 129 PLN

• AGM700 - 249 PLN

• AMM700 - 159 PLN

Akcesoria zostaną wprowadzone do sprzedaży w lipcu br.