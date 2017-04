AOC C4008VU8 - nowy monitor 4K

Firma AOC powiększyła swoją ofertę o nowy model monitora komputerowego 4K o oznaczeniu C4008VU8. Sprzęt ten posiada duży, zakrzywiony ekran i wspiera konfiguracje wielomonitorowe.



C4008VU8 to 40-calowy sprzęt o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli i odświeżaniu 60 Hz. Zastosowano w nim panel VA, a matryca oferuje 178 stopni w pionie i poziomie. Zakrzywienie wynosi 1800 mm (1800R), maksymalna jasność to 300 cd/m2, a kontrast statyczny jest równy prawdopodobnie 3000:1. Warto wspomnieć o możliwości wyświetlenia 1,07 miliarda kolorów, pokryciu 85 procent przestrzeni barw NTSC i czasie reakcji matrycy wynoszącym 5 ms (GtG). Monitor AOC posiada dwa złącza HDMI (jedno 1.4 i jedno 2.0), dwa DisplayPort 1.2 oraz standardowe VGA. Nie zabrakło dodatkowych czterech portów USB i dwóch gniazd audio. Mamy tutaj także dwa głośniki o mocy 5 W.



Nowość trafi do sprzedaży w USA, a jego cena wyniesie 899 dolarów. Już teraz można znaleźć promocje i nabyć sprzęt o 50 dolarów taniej.