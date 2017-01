Android Wear 2.0 dostępne od lutego

Firma Google zapowiedziała Android Wear 2.0 już w maju zeszłego roku. Wtedy też wprowadziła na rynek deweloperską wersję zegarkowego systemu operacyjnego. Ten miał zadebiutować na jesieni 2016 roku, jednak zaliczono spore opóźnienie i przełożono premierę na początek bieżącego roku. Przez to też nie zapowiedziano prawie żadnych smartwatchów z tym OSem.



Teraz Google rozpoczęło rozsyłać wiadomości e-mail, w których informuje twórców aplikacji wearable, kiedy nowy system zagości na rynku. Podana zostaje tam data z początkiem lutego, przez co deweloperzy mają zaktualizować swoje aplikacje, żeby mogły one wykorzystać wszystkie nowe funkcje systemu. Android Wear 2.0 będzie pozwalał np. na dostęp do sklepu Play bezpośrednio z zegarka czy też obsługę funkcji Google Assistant. Poza tym będzie jeszcze sporo innych usprawnień.



Google potwierdziło także, że wprowadzi na rynek dwa inteligentne zegarki pod swoim szyldem, które będą pierwszymi z nowym Android Wear 2.0 na pokładzie. Zapewne zostaną one ujawnione już w najbliższych tygodniach.