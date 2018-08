AMD Threadripper 2000 już oficjalnie

AMD oficjalnie zapowiedziało drugą generację procesorów Ryzen Threadripper, o których robiło się coraz głośniej za sprawą różnych plotek i ploteczek. Amerykański producent zrobił niemałe zamieszanie pierwszą serią bowiem udało się rozruszać nieco zastygły segment HEDT (High End Desktop), który od wielu lat był w rękach Intela. Dzięki wysokiej wydajności, a przede wszystkim – niskim cenom – „niebiescy” w celu ratowania swojej pozycji, zmuszeni byli do wydania np. Core i9 a także do zwiększenia ilości rdzeni / wątków.

Serce nowego Threadrippera stanowi 12-nanometrowy chip „Pinnacle Ridge”, który jest już dość dobrze znany, bowiem jego premiera miała miejsce wraz z drugą generacją konsumenckich procesorów Ryzen. Producent deklaruje ok. 3-5% wzrost wydajności IPC w zadaniach wymagających jednego wątku, ma także istotnie przyspieszyć w multi-threadingu dzięki zastosowaniu technologii Precision Boost II.

Pod IHS-em, w zależności od wybranej wersji, umieszczono nawet kilka chipów Pinnacle Ridge, co sprawia że jest to architektura modułowa. Dzięki temu, możliwe jest „zapakowanie” nawet 32 rdzeni, jak w przypadku flagowego modelu. AMD planuje wdrożyć cztery jednostki:

Threadripper 2920X: 12 rdzeni / 24 wątki

Threadripper 2950X: 16 rdzeni / 32 wątki

24 rdzenie / 48 wątków Threadripper 2970WX:

32 rdzenie / 64 wątki Threadripper 2990WX:

Już same te cyfry robią wrażenie, ale warto jeszcze zapoznać się z cenami, bo te są bardzo interesujące. O wydajność raczej martwić się nie musimy - wspomniane, "domowe" Ryzeny udowodniły nam, że Pinnacle Ridge to bardzo udany chip.

Najsłabszy z opisywanych nowości, a więc Threadripper 2920X wyceniony został na 649.99 dolarów (150 dolarów taniej niż Threadripper 1920X!).

Threadripper TR-2950X kosztować ma 899.99 dolarów, a więc o 100 dolarów mniej niż swój poprzednik (TR-1950X). Dalej mamy już jednostki oznaczone dodatkowymi literami „WX”. O ile te z „X” mogą z powodzeniem cieszyć graczy i domowych entuzjastów, o tyle „WX” są maszynami dla profesjonalistów liczących na jak największą wydajność w np. projektowaniu czy renderowaniu. Cenowo nadal wygląda to świetnie – TR-2970WX wyceniony jest na 1299 dolarów, natomiast za flagowy model TR-2990WX przyjdzie nam zapłacić 1799 dolarów i jest to kwota o 100$ niższa od bezpośredniego konkurenta, a więc Core i9-7980XE. Warto też dodać, że procesor AMD oferuje aż 14 rdzeni więcej.

Niskie ceny, a także wydajność w zadaniach wielowątkowych, sprawią że jednostki takie jak Core i7-7820X oraz Core i7-7800X staną się całkowicie nieopłacalne – nie dość, że droższe, to jeszcze mniej wydajne.

Strategia bardzo atrakcyjnych cen ma dodatkowe zadanie – jak najbardziej przyćmić premierę Core i9-9900K.

Najmocniejsze modele oferują obsługę ośmio-kanałowej pamięci RAM, a także do 128-linii PCI-E. Ciekawą kwestią są także częstotliwości pracy. TR-2970WX orazTR-2990WX bazowo mają ustawiony zegar na 3,0 GHz, wartości te w trybie turbo wzrastają do 4.20 GHz na wszystkich rdzeniach. TDP tych jednostek to 250 W – przy takiej liczbie rdzeni i taktowaniu to naprawdę bardzo przyzwoity wynik.

Wszystkie nowe Threadrippery działają z socketem TR4 i chipsetem X399 – aby płyta główna je wykryła i obsłużyła wystarczy zrobić update BIOS.

Co do dat wprowadzenia - TR-2990WX zadebiutuje już 13 sierpnia, na kolejny model przyjdzie nam poczekać do 31 sierpnia i października.

Więcej informacji, a także grafiki podglądowe przygotowane przez AMD znajdziecie poniżej. Trzeba powiedzieć, że AMD przygotowało mocną „bombę” i jesteśmy szalenie ciekawi odpowiedzi Intela. Niech wygra lepszy, a dla nas, konsumentów, to idealna sytuacja. ;-)

