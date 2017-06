AMD Ryzen Threadripper 1950X - wyniki testów

Do bazy benchmarka Geekbench trafiły wyniki wydajności procesora AMD Ryzen Threadripper 1950X. Przypomnijmy, że modele AMD pod X399 zostały zapowiedziane już kilkanaście dni temu, ale do tej pory nie znaliśmy szczegółowych informacji na ich temat.



Według załączonej grafiki nowy model oferuje 16 rdzeni i 32 wątki. Jego taktowanie wynosi 3,4 GHz. Na pokładzie mamy 32 MB pamięci cache L3. Do testów wykorzystano płytę główną ASRock X399 Professional Gaming. Obecnie Intel nie oferuje 16-rdzeniowych procesorów dla zwykłych użytkowników, więc produkt AMD można porównać do serwerowego Xeona E5-2697A v4, który ma taką samą liczbę wątków. Produkt Intela jest jednak dużo wolniej taktowany. Różnica w cenie jest ogromna, gdyż produkt AMD będzie o wiele tańszy.



W teście pojedynczego rdzenia wygrał AMD 4167 do 3651, a w teście Multi Core wynik był 24539 do 30450.