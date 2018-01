Nowe procesory stacjonarne AMD typu APU powinny trafić na rynek za około 3 tygodnie. Są to układy wykorzystujące architekturę Zen i występują pod nazwą kodową Ridge. AMD Ryzen 3 2200G i Ryzen 5 2400G są czterordzeniowymi jednostkami ze zintegrowanymi grafikami opartymi na architekturze Vega.



AMD Ryzen 3 2200G to czterordzeniowy procesor z czterema wątkami. Jego zegar bazowy wynosi 3,5 GHz, a maksymalne taktowanie w Boost to 3,7 GHz. Oferuje on zintegrowany układ Vega 8 z ośmioma jednostkami obliczeniowymi i 512 procesorami strumieniowymi. GPU taktowane jest z częstotliwością 1,1 GHz.



Model Ryzen 5 2400G posiada cztery rdzenie, osiem wątków i taktowanie bazwoe 3,6 GHz (do 3,9 GHz). Posiada także 512 kB pamięci podręcznej drugiego poziomu na rdzeń, co daje w sumie 2 MB na całe APU. Poza tym mamy tutaj 4 MB pamięci podręcznej, współdzielonej poiomu trzeciego. Zintegrowany GPU to Vega 11 z 11 jednostkami obliczeniowymi, na które składają się 704 procesory strumieniowe. GPU działa z zegarem 1,25 GHz. APU posiada kontroler pamięci RAM DDR4-2933 o maksymalnej pojemności 64 GB.



Cena AMD Ryzen 3 2200G i Ryzen 5 2400G wyniesie odpowiednio 100 i 170 dolarów. Procesory mają oblokowane mnożniki bazowe, a ich TDP to 65 W.