AMD Radeon Vega Frontier Edition wycenione

Karty AMD Radeon Vega Frontier Edition trafiły do pierwszych sklepów, gdzie możemy już teraz składać przedpremierowe zamówienia. Dzięki temu poznaliśmy ich ceny, które jak się spodziewaliśmy nie są niskie. Przypomnijmy, że są to urządzenia wykonane z myślą o stacjach roboczych, a nie komputerach dla graczy.



AMD Radeon Vega Frontier Edition wyposażony jest w 4096 procesorów strumieniowych i 16 GB pamięci HBM2. Rdzeń taktowany jest zegarem 1600 MHz, a maksymalna wydajność przy standardowych ustawieniach to 13,1 TFLOPS przy obliczeniach pojedynczej precyzji oraz 26,2 TFLOPS w FP16. Zastosowano tutaj 2048-bitowy interfejs i kości o szybkości 1,88 Gb/s, co daje przepustowość rzędu 483 GB/s. Szybkość wypełniania pikseli wynosi 90 GPixel/s.



Wersja chłodzona powietrzem ma kosztować 1139,99 funtów i 1199 dolarów. Wersja chłodzona cieczą to koszt 1656,49 funtów lub 1799 dolarów. TDP najtańszego modelu będzie na poziomie 300 W, a wersji z chłodzeniem wodnym na poziomie 375 W.



Obie karty posiadają trzy złącza DisplayPort 1.4 (zgodność z HBR3/HDR) i jeden HDMI 2.0b. Wyniki wydajności w porównaniu do Titana Xp pokazano w tabeli poniżej. Produkty AMD Radeon Vega Frontier Edition trafią do sklepów pod koniec czerwca.