Aluminiowy stojak na tablet od marki Hama zadba o komfort pracy i zabawy

Dzięki temu praktycznemu uchwytowi łatwo możemy obsłużyć tablet zarówno w pracy jak i w domu. Umożliwia on odchylenie urządzenia lub ustawienie go pionowo lub poziomo, w zależności od potrzeb. Przed ruszaniem się na blacie stojak zabezpieczają antypoślizgowe nóżki.

Tablety, jako wydajne urządzenia wygodniejsze od smartfonów, ale nadal bardziej mobilne niż laptopy, cieszą się niezmienną popularnością. Nie zawsze jednak mamy możliwość komfortowego korzystania z nich w każdych warunkach. W sukurs przychodzi w tej sytuacji niemiecki producent Hama, który właśnie wprowadził do swojego portfolio uchwyt na tablet. Przyda się on zarówno do pracy w biurze, w domowej kuchni (sprawdzanie przepisów albo poradników w Internecie) lub przy relaksie w salonie.

Stojak został wykonany z aluminium i utrzymany w stonowanej srebrno-czarnej kolorystyce, pasującej designersko do często spotykanego biurowego otoczenia. Ma wymiary 17,5 x 17,5 x 20 cm, waży 680 g, a wytrzyma maksymalne obciążenie o wartości 900 g. Samo ramię na tablet umieszczono na okrągłej podstawce.

Obsługa stojaka należy do najprostszych z możliwych, gdyż wystarczy jedynie umieścić tablet w uchwycie niczym książkę. Najważniejszą funkcjonalnością jest możliwość dowolnej regulacji kąta na dwóch przegubach ramienia. W ten prosty sposób można indywidualnie dostosowywać kąt widzenia, np. płasko do przeglądania sieci i pisania oraz pod kątem do oglądania zdjęć, filmów, a także innych treści multimedialnych. Tablet da się też ustawić w orientacji pionowej lub poziomej, zależnie od własnych preferencji.

Warto podkreślić, że antypoślizgowa guma chroni urządzenie przed zarysowaniami. Stabilność stojaka zwiększają też antypoślizgowe nóżki podstawki.

W całym zestawie znajdziemy klucz imbusowy do śrub, aby trwale zabezpieczyć kąt przegubów w preferowanym położeniu uchwytu. Klucz chowa się w specjalnym wyżłobieniu pod podstawką, nie trzeba więc martwić się o jego zgubienie.

Aluminiowy stojak na tablet z logo Hama wyceniono na około 169 zł.